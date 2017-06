Barrosistas em peso contra Passos

As eleições para a assembleia distrital de Lisboa do PSD, marcadas para 1 de Julho, provocaram um toque a rebate entre os opositores de Pedro Passos Coelho. E agregaram barrosistas, cavaquistas e outros históricos na oposição aos apoiantes de Pedro Pinto, que se apresenta como o rosto do " passismo" e é o único candidato à presidência da distrital. Sem ter um nome forte para concorrer contra Pinto, os opositores de Passos concentraram-se na eleição para a assembleia distrital - um órgão normalmente sem qualquer relevo político -, mas que desta vez se tornou numa passadeira VIP.

Conforme o Expresso noticiou em primeira mão, a lista anti-Passos é encabeçada por Nuno Morais Sarmento, antigo homem-forte do Governo de Durão Barroso, e tem como primeiro subscritor o nome de Manuela Ferreira Leite, ex-presidente do PSD, antiga líder da distrital de Lisboa e ministra nos governos de Durão e de Cavaco Silva.

Mas o apoio do barrosismo à lista anti-Passos não fica por aqui. Outros três membros do Executivo de Barroso destacam-se na lista de subscritores da candidatura de Sarmento. Com relevo para José Luís Arnaud, que foi o braço-direito de Durão, depois de ter sido secretário-geral do PSD durante a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa.

Maria da Graça Carvalho, ex-ministra da Educação, e Pedro Roseta, ex-ministro da Cultura (e dirigente da distrital de Lisboa nos anos 80) estão igualmente entre os subscritores da lista de Morais Sarmento.

O antigo ministro da Presidência, que nos últimos anos foi várias vezes apontado como putativo candidato à chefia do PSD, apresentou na sexta-feira a sua candidatura e assumiu a oposição a Passos, defendendo o surgimento de um "novo PSD".