António Costa recebeu Narendra Modi nas Necessidades

O primeiro-ministro português recebeu este sábado o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, no Palácio das Necessidades, em Lisboa, tendo estado reunidos mais de trinta minutos. É a primeira visita de um chefe de Governo indiano a Portugal.

Costa e Nordi cumprimentaram-se com um abraço prolongado, assim que o primeiro-ministro indiano saiu do carro, à entrada do palácio.

Após o encontro, os dois chefes de Governo passearam durante alguns minutos num jardim com vista para o Tejo e a Ponte 25 de Abril, deixando-se fotografar, antes de seguirem para um almoço que vai anteceder a assinatura de um conjunto de acordos de cooperação para o combate ao terrorismo e o desenvolvimento de relações de comércio, ciência e cultura.

O primeiro-ministro indiano encontra-se em Lisboa para uma visita de um dia a Portugal, depois de António Costa ter estado na Índia em janeiro passado.

À entrada do Palácio das Necessidades, encontrava-se um cartaz desejando as boas-vindas a Narenda Modi, escrito em inglês e português, com uma fotografia do chefe de Governo indiano.

Na sequência da invasão de Goa por tropas da União Indiana em dezembro de 1961, Portugal e Índia apenas restabeleceram relações diplomáticas após o 25 de Abril de 1974.