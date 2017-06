Offshores: CDS exige respostas a governante de Sócrates

Sérgio Vasques, que foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do Governo de Sócrates, não esclareceu as dúvidas de Nuno Melo sobre as razões para ter retirado o Panamá da lista negra de offshores. Agora, o eurodeputado centrista exige-lhe uma resposta urgente e por escrito

O requerimento de Nuno Melo deu entrada ontem, junto do presidente da Comissão de Inquérito do Parlamento Europeu aos Panamá Papers (PANA). O eurodeputado do CDS pede ao alemão Werner Langen que solicite “com urgência e por escrito” uma resposta do ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Sérgio Vasques, sobre o “acordo político secreto” que Portugal terá celebrado com o Panamá, em julho de 2010, para a retirada daquele território das lista negra de offshores.

Melo acusa o antigo governante do segundo Executivo de Sócrates - ouvido pela PANA numa audiência que teve lugar esta quinta-feira, em Lisboa, também com a presença do antigo ministro das Finanças Teixeira dos Santos - de se ter recusado “a fornecer os esclarecimentos necessários” sobre uma matéria de “importância crucial”.

No requerimento, o eurodeputado faz ainda referência ao facto de estar a ser noticiado que que empresas offshore com sede no Panamá “poderiam estar relacionadas” com José Sócrates - no âmbito da investigação da Operação Marquês: “Isso significa que o Governo de José Sócrates, através do ex-secretário de Estado Sérgio Vasques, tentou remover o Panamá da lista negra offshore, um território relacionado aos esquemas de corrupção que a imprensa, citando fontes da investigação criminal, relaciona com o ex-primeiro-ministro”, escreve.