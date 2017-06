Marcelo recebe Passos em Belém. Líder do PSD não quer reformas à pressa

Marcelo Rebelo de Sousa recebe esta sexta-feira em Belém o presidente do PSD, com a tragédia de Pedrógão Grande na agenda. A reunião está prevista para as 15h30 e acontece a pedido de Pedro Passos Coelho, apurou o Expresso.

Marcelo pediu que os diplomas que estão suspensos no Parlamento sejam desbloqueados antes das férias parlamentares, mas o maior partido da oposição entende que é um erro legislar sobre pressão. O assunto vai constar da reunião desta tarde.

O Presidente da República saudou Passos Coelho por este ter concordado em não alimentar grandes querelas políticas nos dias imediatamente após os fogos. Mas registou o facto de Passos ter sido dos primeiros a dizer que "não se deve desdramatizar" o que se passou.