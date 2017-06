Empresas prometeram nomear mais mulheres mas não cumpriram

Dos compromissos assinados entre o anterior Governo e 13 empresas para terem mais mulheres nos conselhos de administração, apenas três cumpriram. A autorregulação não funcionou. A nova lei das quotas vai hoje a votação no Parlamento

A maioria das empresas que se comprometeram, com o Governo anterior, em promover a igualdade de género não cumpriu a promessa. Em 2015, o Executivo de Passos Coelho, pela mão da então secretária de Estado da Igualdade, Teresa Morais, assinou acordos de compromisso com 13 empresas cotadas em bolsa para aumentarem em 30% o género menos representado nos seus conselhos de administração. Ou seja, comprometeram-se a promover a igualdade de género, nomeando mais mulheres para lugares de chefia. Ao fim de dois anos, apenas três dessas empresas honraram o compromisso.

Um balanço da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) revela que apenas os CTT, a Media Capital SGPS SA e a Sonae SGPS cumprem o acordo. Duas empresas não têm mulheres nos seus conselhos de administração: Luz Saúde e Lisgráfica. As restantes – EDP, EDP Renováveis, Pharol SGPS SA, Ren-Redes Energéticas Nacionais SGPS SA, Glintt-Global Intelligent Tecnologies SA, Sonae SGPS SA – não nomearam mulheres para as comissões executivas das suas administrações.

Para contrariar estes números, o Governo apresentou uma proposta de lei para as empresas cotadas e empresas públicas, que foi discutida e negociada com o CDS no Parlamento, e que será votada esta sexta-feira. PS, BE e alguns deputados centristas vão votar a favor, mas PCP e PSD deverão votar contra.

A passagem da lei depende das abstenções no CDS, partido que está dividido sobre esta matéria mas cuja líder é a favor, e de quem furar a disciplina de voto no PSD, partido onde há várias deputadas favoráveis às quotas.

O Governo defende que a autorregulação falhou e tem de se avançar com uma lei. "Tendo sido assinados em 2015, acordos com empresas apostando num caminho de autorregulação, aquilo que se verifcia é que dessas 13 empresas apenas três se aproximaram do que é o obetivo estabelecido. E a maioria não tem nenhuma mulher, não é não se aproximar, não tem nenhuma mulher. Isto demonstra algo que não é só comum na sociedade portuguesa – também foi assim na Alemanha e em França e em Itália – e estes Governos levaram medidas que levaram a alterações", disse o ministro adjunto Eduardo Cabrita na comissão parlamentar.

12% de mulheres

A lei destina-se às empresas públicas e às empresas cotadas em bolsa, e pretende que a partir de 2018 estas fiquem obrigadas a cumprir uma quota miníma do género menos representado nos conselhos de administração e nos órgãos de fiscalização. Assim, pelo menos, 33,3% terão de ser ocupados por mulheres. Para as cotadas, esse minímo é de 20% e sobe para os 33,3% em 2020.

A proposta inicial do Governo previa multas monetárias obrigatórias, mas a negociação na subcomissão parlamentar fez com que as penalizações fossem suavizadas para as cotadas. As multas deixam de ser obrigatórias e essas empresas podem recorrer da sanção. Quando se verificar o incumprimento, as cotadas têm 90 dias para resolver a situação; se não o fizerem o seu nome será divulgado publicamente.

Se ao fim de um ano a situação se mantiver podem ser aplicadas multas, das quais as empresas podem recorrer. A sanção nunca poderá ser mais do que o equivalente a um salário de um conselho de administração da empresa em causa.

As empresas públicas têm também um prazo de 90 dias que, esgotado, obriga a novas nomeações.

Atualmente, das 46 das empresas cotadas em bolsa só uma é que é liderada por uma mulher, a Mota Engil, cuja presidente, Paula Amorim, herdou a posição do pai. E há outras 13 que não têm uma única mulher nos seus órgãos de chefia. Neste sector, a representação feminina ronda os 12%

Há dois anos, na altura da assinatura dos acordos, os níveis da representação de mulheres não eram muito diferentes. "Se há mais mulheres em Portugal, se há mais mulheres a trabalhar, se há mais mulheres em bacharelato, em licenciaturas e mestrados, o que é que se passa no nosso país para que nos conselhos de administração haja só 9% de mulheres. Esse é o problema que nós identificámos já há algum tempo", disse, em 2015, na assinatura dos compromissos, o então secretário de Estado da Economia, Leonardo Mathias.

O PSD, contudo, vai esta sexta-feira impôr disciplina de voto e alinhar contra a proposta de lei do Governo socialista, que não é mais do que a formalização dos compromissos assinados em 2015 pelo anterior Executivo.

Em fevereiro, personalidades e 50 organizações subscreveram uma carta aberta a pedir ao Parlamento a aprovação de quotas de paridade nas empresas.