Bloco exige suspensão de concurso que está apoiar plantação de eucalipto em Pedrógão

Concurso no âmbito do programa 2020 foi aberto uma semana antes do incêndio e prevê 9 milhões para apoiar recuperação e rearborização de eucaliptos em vários concelhos, incluindo os mais afetados pelos fogos desta semana. Bloco de Esquerda diz que a medida "é incompreensível" e pede que o concurso seja suspenso até à aprovação do novo pacote de medidas para a floresta, em discussão na AR

Na semana que antecedeu o incêndio que vitimou 64 pessoas em Pedrógão Grande, o Governo abriu um concurso para o apoio à recuperação e rearborização de eucaliptos "por forma à obtenção de povoamentos mais produtivos". O montante total deste concurso, lançado no âmbito programa de fundos europeus Portugal 2020, é de 9 milhões de euros e tem entre os concelhos prioritários nos critérios de elegibilidade para estes fundos alguns dos concelhos mais afetados pelo incêndio: Pedrógão Grande, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Penela, Góis e Sertã.

A existência deste concurso foi hoje criticada pelo Bloco de Esquerda, que acusa o Governo entrar "em contradição" com as próprias iniciativas que tem no Parlamento. "É incompreensível que isto aconteça. Por isso pedimos a suspensão do concurso que está em vigor", diz ao Expresso o deputado bloquista Pedro Soares. "Aquilo de que precisamos é de um reordenamento da floresta e o que se deve apoiar é a promoção de um novo mosaico florestal e não a plantação de eucalipto. Estes temas estão em discussão na Assembleia da República, por isso estamos a pedir ao Governo que suspenda este concurso até que se produza a nova legislação", diz.

O concurso lançado pelo Governo estabelece como objetivo das candidaturas "promover o valor económico e a competitividade dos produtos florestais lenhosos e não lenhosos". Nomeadamente, no que concerne a "investimentos ao nível da recuperação de povoamentos de Eucalyptus globulus em sub-produção e ações associadas, através da rearborização com a mesma espécie por forma à obtenção de povoamentos mais produtivos, considerando-se povoamentos em subprodução aqueles em que já ocorreu a terceira rotação".

Uma medida que se insere na estratégia assumida pelo Governo - no âmbito do seu pacote de diplomas para a reforma da floresta - de não aumentar a área florestal de eucalipto, mas reencaminhar a sua plantação para zonas do país onde a espécie pode ser mais produtiva. Esta estratégia merece, no entanto, a oposição do Bloco de Esquerda, que tem no Parlamento um projeto lei que estabelece a proibição e limitação de novas ações de arborização de Eucalipto. "O Governo diz que não aumenta a área de eucalipto, mas está a densificar essa área. E quando se densifica o eucalipto está também a densificar-se o problema no combate aos incêndios", diz Pedro Soares.