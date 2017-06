Aprovada lei das quotas de género nas empresas

As empresas públicas e as empresas cotadas em bolsa vão ser obrigadas a promover a igualdade de género, promovendo mais mulheres para os seus órgãos de chefia e fiscalização

O Parlamento aprovou esta tarde, com a abstenção do PSD e os votos favoráveis de PS, BE e vários deputados do CDS, a lei que vai obrigar as empresas públicas e cotadas em bolsa a contratarem mais mulheres para órgãos de fiscalização e para os seus conselhos de administração.

A nova lei destina-se às empresas públicas e às empresas cotadas em bolsa, e pretende que a partir de 2018 estas fiquem obrigadas a cumprir uma quota miníma do género menos representado nos conselhos de administração e nos órgãos de fiscalização. Assim, pelo menos, 33,3% terão de ser ocupados por mulheres. Para as cotadas, esse minímo é de 20% e sobe para os 33,3% em 2020.

A proposta inicial do Governo previa multas monetárias obrigatórias, mas a negociação na subcomissão parlamentar fez com que as penalizações fossem suavizadas para as cotadas. As multas deixam de ser obrigatórias e essas empresas podem recorrer da sanção. Quando se verificar o incumprimento, as cotadas têm 90 dias para resolver a situação; se não o fizerem o seu nome será divulgado publicamente.

Se ao fim de um ano a situação se mantiver podem ser aplicadas multas, das quais as empresas podem recorrer. A sanção nunca poderá ser mais do que o equivalente a um salário de um conselho de administração da empresa em causa.

As empresas públicas têm também um prazo de 90 dias que, esgotado, obriga a novas nomeações.

Atualmente, das 46 das empresas cotadas em bolsa só uma é que é liderada por uma mulher, a Galp Energia, cuja presidente, Paula Amorim, herdou a posição do pai. E há outras 13 que não têm uma única mulher nos seus órgãos de chefia. Neste sector,a representação feminina ronda os 12%.

[Texto atualizado às13h30]