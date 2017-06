Morreu Miguel Beleza, ex-ministro das Finanças

Miguel Beleza morreu, esta quinta-feira, de paragem cardiorespiratória. O antigo ministro das Finanças tinha 67 anos.

Entre 1990 e 1991 foi ministro das Finanças de Cavaco Silva, depois de ter passado pelo Banco de Portugal (de 1979 a 1987) e pelo Fundo Monetário Internacional (1984 a 1987). De 1992 a 1994 foi governador do Banco de Portugal, onde voltaria a 2009 para integrar o Conselho Consultivo. Foi ainda consultor do BCP e professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa.

Irmão de Leonor Beleza, licenciou-se em Economia em 1972 pela Universidade Técnica de Lisboa, doutorando-se em Economia em 1979 no Massachusetts Institute of Technology. Aí conheceu Ben Bernanke (que viria a liderar, nos Estados Unidos da América, a Reserva Federal).

Em 2010, numa entrevista a Anabela Mota Ribeiro publicada no “Jornal de Negócios”, garantia, aos 60 anos, que o envelhecimento não o preocupava. "Envelhecer não é uma preocupação. Mais facilmente falo do que não me aflige do que daquilo que realmente me aflige", afirmou então.

Recordando o momento da sua saída do Banco de Portugal, em 1994, afirmou, na mesma entrevista, que gostaria de ter estudado mais. "O único aspecto de que tenho alguma pena é não ter dedicado mais tempo ao estudo e à vida académica. Não me considero ignorante, mas gostava de saber mais. Nessa altura não tinha esta sensação", declarou na mesma entrevista.

Gostava de falar, ensinar e o seu humor era conhecido. Já não gostava tanto de fazer previsões. Em 2009, numa entrevista à Exame, contou: "Costumo dizer que os economistas devem concentrar-se em prever o passado e não o futuro. Paul Samuelson, um grande economista que já foi laureado com o Nobel, e foi meu professor, recomendava aos alunos: "Os economistas não devem fazer previsões. Se não tiverem outro remédio, então façam muitas. Alguma poderá acertar e as pessoas poderão não recordar o último erro."

Nos últimos anos, todavia, afastou-se da vida pública e só raramente se fez ouvir. Quando o fez, foi sempre para recomendar precaução a António Costa.

Em Fevereiro de 2016, quando o conflito entre o Governo de António Costa e o Governador do Banco de Portugal escalava (o primeiro culpou o segundo pelo arrastamento de uma solução para os lesados do papel comercial do BES), Miguel Beleza mostrou-se desagradado ao Dinheiro Vivo: “Não penso que tenha sido positivo e não gosto de ouvir este tipo de declarações sobre o Banco de Portugal”, afirmou, admitindo que aquele tipo de acusações “boas é que não são”.

Meses mais tarde, em maio de 2016, quando se colocou em cima da mesa a reposição das 35 horas de trabalho semanal na função Pública, Beleza recomendou precaução: "Já não estamos formalmente sob a vigilância da troika, mas os mercados estão preocupados connosco e com razão", sublinhou o ex-ministro, rematando: "Penso que António Costa deveria repensar a questão das 35 horas." O primeiro-ministro não repensou.

Depois, no final do ano, condenou a polémica das remunerações da administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD), apresentando uma proposta radical: “A CGD devia ser privatizada”. Não tendo sido ainda, penso que o Presidente da República tem a posição mais sensata. O banco é público logo a administração deve entregar declaração de rendimentos ao Tribunal Constitucional”. Sobre as perturbações na economia, Beleza considerou que “se a administração da CGD cair por causa disto, não é possível que o plano de capitalização seja abortado”. “Isso seria uma imbecilidade total, um perigo tremendo para a economia, para a estabilidade financeira. E mesmo atrasar o plano ou não fazê-lo bem, seria mau”, avisou.

E no início deste ano, em janeiro, o jornal online Eco, perguntou a ex-ministros das Finanças o que fariam no lugar de Mário Centeno quanto ao dossiê do BES, depois Novo Banco, que se arrastava desde 2014. Miguel Beleza foi peremptório: “Nacionalizá-lo, não. Sou contra a nacionalização do banco. Já chega termos a Caixa como banco do Estado”, frisou então. O antigo ministro sublinhou ainda o “impacto sobre as contas públicas”. “Seria preferível esperar e vendê-lo numa altura em que fosse mais favorável”. A nacionalização não se concretizou e o Novo Banco seria vendido, em abril, ao fundo norte-americano Lone Star.