Morreu Miguel Beleza

Miguel Beleza morreu, esta quinta-feira, de paragem cardiorespiratória. O antigo ministro das Finanças tinha 67 anos.

Irmão de Leonor Beleza, licenciou-se em Economia em 1972 pela Universidade Técnica de Lisboa, doutorando-se em Economia em 1979 no Massachusetts Institute of Technology. Aí conheceu Ben Bernanke (que viria a liderar, nos Estados Unidos da América, a Reserva Federal).

Entre 1990 e 1991 foi ministro das Finanças de Cavaco Silva, depois de ter passado pelo Banco de Portugal (de 1979 a 1987) e pelo Fundo Monetário Internacional (1984 a 1987). De 1992 a 1994 foi governador do Banco de Portugal, onde voltaria a 2009 para integrar o Conselho Consultivo. Foi ainda consultor do BCP e professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa.

Em 2010, numa entrevista a Anabela Mota Ribeiro publicada no "Jornal de Negócios", garantia, aos 60 anos, que o envelhecimento não o preocupava. "Envelhecer não é uma preocupação. Mais facilmente falo do que não me aflige do que daquilo que realmente me aflige", afirmou então.

Recordando o momento da sua saída do Banco de Portugal, em 1994, afirmou, na mesma entrevista, que gostaria de ter estudado mais. "O único aspecto de que tenho alguma pena é não ter dedicado mais tempo ao estudo e à vida académica. Não me considero ignorante, mas gostava de saber mais. Nessa altura não tinha esta sensação", declarou na mesma entrevista.

