Manuela Ferreira Leite apoia lista anti-Passos

Manuela Ferreira Leite é a primeira subscritora da lista que os críticos de Pedro Passos Coelho apresentam para a assembleia distrital de Lisboa, no âmbito da escolha da nova liderança do PSD no distrito. Só há um candidato à liderança da distrital - Pedro Pinto, nome muito próximo de Passos Coelho - mas no concelho de Lisboa haverá duas listas a disputar os lugares na assembleia distrital - a lista afeta ao passismo é liderada por Marina Ferreira, ex-vereadora na Câmara da capital, enquanto a lista da oposição interna tem como primeiro rosto Nuno Morais Sarmento.

É esta lista, liderada por Morais Sarmento, que terá como primeira subscritora a ex-presidente do PSD. Manuela Ferreira Leite conhece bem o distrito pois, antes de dirigir o partido, foi presidente da distrital de Lisboa. Aliás, foi durante esse período que o PSD teve maior poder autárquico no distrito, ao conquistar, em 2001, cinco autarquias (Lisboa, Sintra, Oeiras, Cascais e Mafra) e participando no governo de outras duas (Odivelas e Loures).

A lista encabeçada por Nuno Morais Sarmento será apresentada publicamente esta sexta-feira e conta com o apoio público de diversos ex-governantes dos Executivos de Durão Barroso e Cavaco Silva. Também António Pinto Leite, outro ex-presidente da distrital, assume o apoio a esta lista, que tem como principal caraterística reunir críticos da liderança de Pedro Passos Coelho.

Manuela Ferreira Leite, que venceu Passos quando conquistou a liderança do PSD, em 2008, tem-se destacado pelas críticas públicas que faz, agora como comentadora televisiva, do desempenho do líder social-democrata. Na terça-feira, sentou-se ao lado de Rui Rio num jantar que reuniu duas centenas de sociais-democratas de Lisboa para ouvirem o provável adversário de Passos em 2018.