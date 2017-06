Governo não ordenou inquérito aos fogos

Após quatro dias de fogo, que causou a morte de 64 pessoas e mais de duas centenas de feridos, a Proteção Civil considerou finalmente "dominado" o incêndio de Pedrogão Grande. Mas as chamas tomaram de assalto nove concelhos de três distritos portugueses: Leiria, Coimbra e Castelo Branco, onde ainda está longe de ser dado por encerrada a tarefa de combate ao fogo. Mesmo assim, e perante um dos mais graves acidentes da história de Portugal democrático, o Governo ainda não ordenou qualquer inquérito global aos incidentes.

A Inspeção Geral da Administração Interna, que costuma ser chamada a apurar as primeiras responsabilidades, ainda não foi chamada a terreno. A ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa e o secretário de Estado Jorge Gomes estão no posto de comando das operações e, segundo o que o Expresso apurou, ainda não ordenaram a intervenção da IGAI. Esta terça-feira, em entrevista à TVI, o primeiro ministro garantia não haver "qualquer evidência de tenha havido qualquer falha" na gestão operacional do combate aos fogos e reforçou a sua "confiança em toda a estrutura de comando", incluindo a ministra que classificou de "excelente".

rui duarte silva

As dúvidas sobre a maneira como foram conduzidas as operações e as falhas, entretanto, denunciadas nas comunicações e na coordenação das forças no terreno estão, porém, a levantar críticas generalizadas. Costa, no entanto, quer arrefecer os ânimos e só prometeu para "o final" o apuramento de "responsabilidades" e caso se registem provas da existência de falhas no combate ao enorme fogo, que já desbastou 50 mil hectares de floresta. Até lá, em despacho, exigiu respostas pontuais ao comandante geral da GNR e aos presidentes do Instituto do Mar e da Atmosfera e da Proteção Civil, sobre momentos específicos da atuação nas primeiras horas em que surgiu o incêndio de Pedrogão Grande.

No ano passado, porém, e com um cenário bastante menos grave pela frente, o mesmo Governo chamou a Inspeção da Administração Interna para averiguar o que se passou num incêndio que, em Agosto, atingiu o concelho de São Pedro do Sul e provocou a morte de uma mulher de 63 anos. A mesma atitude seria tomada pela ministra, face aos incêndios do mês seguinte, em Soure.

rui duarte silva

Partidos pedem explicações

Entretanto, os fogos começam a ter repercussões políticas, com os vários partidos a pedir o apuramento das responsabilidades. O PSD alertou para a necessidade de que "tem de chegar o momento para analisar falhas e apurar responsabilidades". Matos Correia foi a voz dos sociais democratas que já propuseram a constituição de uma comissão técnica independente para apurar o que se passou no combate aos fogos. Um modelo que já foi usado, em 2012, na altura em que o fogo consumiu uma vasta extensão de terras da serra algarvia e que poderá ser decidido na próxima conferência de líderes, entre os responsáveis das várias bancadas parlamentares.

O secretário-geral do PCP, por seu lado, desvalorizou a criação de mais "comissões, relatórios e recomendações" de prevenção de incêndios, mas exigiu o "cabal esclarecimento" de "causas e circunstâncias" do fogo na zona Centro. Ao mesmo tempo, a presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, defendeu que após o "tempo do luto" vai suceder-se o das respostas e "das responsabilidades políticas e técnicas", o que poderá indicar um voto favorável à iniciativa do PSD de criar uma comissão independente.

Carlos César, líder da bancada do PS já disse que os socialistas estão disponíveis para viabilizar a proposta do PSD. O BE admitiu a criação de uma comissão de inquérito para apurar o sucedido.