Governo aberto a comissão técnica independente como pede o PSD

Depois de palavras de pesar e de solidariedade para com os familiares das vítimas do incêndio em Pedrógão Grande que se alastrou a três concelhos, António Costa afirmou esta quinta-feira que é preciso esclarecer com rigor as causas da tragédia, que provocou 64 mortos.

“É essencial apurar cabalmente tudo o que aconteceu, as suas causas e as suas consequências. Nesse sentido, o Governo já tomou iniciativas, eu próprio comecei por dirigir questões a três entidades [IPMA, GNR e Autoridade Nacional da Proteção Civil]”, declarou o primeiro-ministro em conferência de imprensa, após a reunião do conselho de ministros.

Segundo António Costa, o IPMA já apresentou uma resposta preliminar sobre as condições climatéricas e a GNR sobre o corte da estrada nacional 236, aguardando ainda o Governo esclarecimentos da Proteção Civil sobre a falha no sistema de comunicações (SIRESP). No final, haverá um inquérito final, explicou o primeiro-ministro garantindo que o Governo está aberto à criação de uma comissão técnica independente para apurar as causas da tragédia, tal como pediu esta manhã em Bruxelas o líder do PSD.

Costa anunciou ainda que foi aprovado, na reunião desta manhã em Conselho de Ministros, um fundo de apoio para os concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira e Figueiró dos Vinhos, que terá um “gestão tripartida”, que será liderado pelo Ministério do Trabalho e contará com a participação das respetivas autarquias e associações locais.

Defendendo que esta é a altura para fazer a reforma da floresta, o primeiro-ministro adiantou que novas propostas legislativas neste âmbito serão discutidas no Parlamento. “O meu desejo é que haja o maior consenso político no quadro parlamentar para aprovar este pacote legislativo. Este é o momento para fazermos a reforma da floresta há muito adiada”, concluiu.