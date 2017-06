Cristas: “A um primeiro-ministro pedem-se respostas, não perguntas”

Cumprido o luto nacional, o CDS parte para o ataque político. Assunção Cristas anunciou um requerimento a António Costa com 25 perguntas sobre o incêndio de Pedrogão Grande

Assunção Cristas enviou um requerimento com 25 perguntas a António Costa sobre os incêndios na zona centro que, desde sábado, provocaram a morte a 64 pessoas e causaram ferimentos a quase duas centenas. “O primeiro-ministro é quem dá respostas, não é quem faz perguntas”, justificou a líder centrista, num remoque ao facto de Costa ter vindo, na segunda-feira, dirigir três perguntas (ao Comando Geral da GNR, ao presidente do IPMA e à Autoridade Nacional da Proteção Civil) sobre as falhas do sistema de comunicações de segurança e emergência (SIRESP).

“Cumprido o luto nacional”, disse a presidente do CDS, impõem-se as perguntas cuja resposta pode “ajudar a fazer o luto e a apaziguar a dor, a identificar erros e falhas, apurar responsabilidades, retirar ilações para o futuro” e, desta forma, “ajudar a restabelecer a confiança nas instituições do Estado, neste momento profundamente abalada”.

Cristas quer saber, nomeadamente: “Quem deu o primeiro alerta? Que entidade o recebeu? Como foi efetuado o ataque inicial e quanto tempo demorou o despacho de meios terrestres e aéreos? Quem comandou a ocorrência a cada momento? Que decisões tomou? Que meios foram empenhados? Que reforços foram solicitados e em que momentos? Qual era o nível de alerta operacional do dispositivo para aquela área? O que fundamentou essa definição, designadamente, em função da informação meteorológica disponibilizada previamente pelo IPMA?”

E estas são as interrogações constantes apenas das primeiras três perguntas do requerimento. “O Governo não deve demorar muito tempo para responder a isto. Seria bom sinal. Seria sinal que a coordenação tinha voltado”, pediu a líder centrista.