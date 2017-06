Costa anuncia fundo de apoio aos três concelhos mais atingidos pelos incêndiosa

António Costa anunciou ao início da tarde desta quinta-feira a crtiação de um um fundo de apoio para os concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira e Figueiró dos Vinhos, que terá um “gestão tripartida”, que será liderado pelo Ministério do Trabalho e contará com a participação das respetivas autarquias e associações locais.,

O anúncio foi feito pelo chefe de Governo durante a conferência de imprensa que se seguiu à reunião desta manhã do Conselho de Ministros.

O fundo, explicou, "terá uma gestão tripartida presidida por um representante do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social e intregará um representante dos três municípios e das associações humanitárias e de solidariedade destes três concelhos, de forma a assegurar que, com equidade e com maior justiça, serão permitidos canalizar" os diferentes donativos que têm vindo a surgir para apoiar as vítimas dos incêndios.

"É necessário proceder a uma coordenação da gestão destes fundos e destes donativos de forma a evitar duplicações e atender aqueles que são mais carenciados", sustentou.

Também na conferência de imprensa, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, afirmou que o Fundo de Emergência Municipal está ativado e disponível, destinando-se "à reposição de infraestruturas municipais que não possam ser cobertas por financiamentos europeus".

Segundo Pedro Marques, o fundo de emergência europeu poderá ser ativado "a partir de um valor na ordem dos 500 milhões de euros de prejuízos globais na região Centro".

Nesse sentido, referiu que, "só com o apuramento rigoroso do prejuízo", é que pode aciona este mecanismo.