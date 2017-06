Bombeiro ferido demorou 10 horas a chegar ao hospital. PSD pede explicações

Rui Miguel Antunes Rosinha, bombeiro da corporação de Castanheira de Pera, ficou gravemente ferido num acidente que envolveu uma viatura particular e um carro de combate aos incêndios, por volta das 20h de sábado, na tristemente famosa EN 236-1. Porém, apesar da gravidade dos ferimentos, Rui Rosinha só entrada no hospital da Prelada, no Porto, às 6h02 de domingo. O caso foi denunciado esta quinta-feira pelo PSD.

De acordo com o maior partido da oposição, "este facto é atestado pela declaração de internamento entregue à família pelo próprio hospital, que de resto, sabe-se também, foi informado cerca das 21h do dia 17 que iria receber cinco queimados". Apesar disso, entre a noite de sábado e a manhã de domingo, o bombeiro foi levado, "por duas vezes, ao Centro de Saúde de Castanheira de Pera: uma primeira vez pelas 21h30 e uma segunda vez cerca das 24h".

Os sociais-democratas veem neste caso uma situação de "extrema gravidade" e pedem explicações ao Governo: "O que justificou que um bombeiro ferido desde cerca das 20h tenha sido sujeito a uma espera de dez horas até chegar a um hospital? O que explica que o mesmo bombeiro tenha passado por duas vezes pelo mesmo Centro de Saúde de Castanheira de Pera, com cerca de duas horas e meia de intervalo entre essas duas passagens? O que justifica toda esta perda de tempo se já se tinha percebido que o paciente carecia de internamento urgente?".

Para os sociais-democratas, este é mais um caso que vem demonstrar que, ao contrário da narrativa oficial, os incêndios do passado fim de semana foram rodeados de grandes falhas operacionais que as autoridades têm tentado encobrir ou minimizar.