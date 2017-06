Agência Europeia do Medicamento. Porto aprova candidatura incluída na Comissão Nacional

“Uma questão de semântica”. Foi assim que o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e o vereador socialista e candidato autárquico Manuel Pizarro resumiram as divergências esgrimidas, esta quinta-feira, no decurso da reunião extraordinária do executivo municipal, que teve por tema único a corrida da cidade a sede da Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla oficial), prova da qual o Porto tinha sido arredado a favor de Lisboa a 27 de abril.

Após sábado o Governo ter dado o braço e revertido a decisão da candidatura fechada da capital, a união autárquica e da região em torno da candidatura do Porto contra o centralismo lisboeta passou, esta manhã, uns momentos de crispação protagonizados pelos ex-aliados de coligação Rui Moreira e Manuel Pizarro. Em período de campanha pré-eleitoral, a discórdia que já se adivinhava desde segunda-feira, face ao teor da troca de correspondência entre o presidente da autarquia e o candidato do PS, estalou quanto à forma como o Porto devia fazer o lançamento da sua candidatura.

Tal como já havia avançado, Rui Moreira defendeu com unhas e dentes que o Porto concorra integrado na candidatura da Comissão Nacional, enquanto Pizarro continuou, até esta manhã, a preconizar que a Invicta não devia abdicar da criação de um grupo de trabalho autónomo para preparar a investida, mantendo-se assim fiel à matriz da sua proposta, apresentada em reunião de Câmara da passada semana, aprovada por unanimidade.

O debate que chegou a causar alguma crispação entre os dois, ao ponto de Rui Moreira ter alertado que não era altura para “ciúmes”, acabou por terminar de forma mais ou menos salomónica pela voz de Eurico Castro Alves, líder da representação da autarquia na Comissão Nacional, que apoiou a proposta de Moreira, mas ressalvando que a candidatura não deixará de ouvir as forças vivas da cidade, da região norte e até da Galiza, através do Eixo Atlântico.

Castro Alves, ex-presidente do Infarmed e responsável clínico no Hospital de Santo António, afirmou estar convicto de que o Porto tem tudo para ser o escolhido na relocalização da EMA, advertindo que o único ponto fraco era agora “não haver consenso na cidade”. A querela sobre se o Porto aceitava jogar pela “seleção nacional ou ia a jogo numa equipa regional” – metáfora do presidente da Câmara a que Pizarro ripostou que o Grupo de Trabalho do Porto seria garantidamente de I Divisão – morreu de forma natural com a aprovação do pressuposto de que os representantes da autarquia na Comissão Nacional irão envolver no processo instituições regionais, metropolitanas e transnacionais.

Também por unanimidade, foram aprovados os representantes da edilidade na Comissão Nacional. Além de Castro Alves, nome sugerido há uma semana por Manuel Pizarro e convidado no sábado por Rui Moreira, foi ainda indicado o vereador Ricardo Valente, responsável pelo pelouro do Desenvolvimento Económico e Social e que tutela a Invest Porto.