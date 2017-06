“50 anos de amizade” lembra Ferro Rodrigues ao lamentar a morte de Miguel Beleza

Eduardo Ferro Rodrigues lembra ainda que recentemente recebeu Miguel Beleza na Assembleia da República, com o “amigo comum” Manuel Sebastião

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, lamentou esta quinta-feira a morte do economista Miguel Beleza, aos 67 anos, recordando "50 anos de amizade".

Numa mensagem enviada à agência Lusa, intitulada "50 anos de amizade", Ferro Rodrigues lamenta a morte do antigo ministro das Finanças, de quem foi colega no Instituto Superior de Ciências Económicas E Financeiras (ISCEF) no final da década de 1960.

"Divergimos quando Miguel Beleza era Ministro das Finanças [no XI Governo Constitucional, no inicio da década de 1990] e eu porta-voz do PS para as questões económicas e financeiras, sem nunca deixarmos de ser amigos", recordou, garantindo que "nunca" irá esquecer "as palavras e atitudes que Miguel Beleza teve". "E teve-as sempre", referiu.

Eduardo Ferro Rodrigues lembra ainda que recentemente recebeu Miguel Beleza na Assembleia da República, com o "amigo comum" Manuel Sebastião [ex-presidente da Autoridade da Concorrência].

À família e amigos de Miguel Beleza, Ferro Rodrigues deixa "os mais profundos sentimentos de dor e solidariedade".

O economista Miguel Beleza, ministro das Finanças do XI Governo Constitucional liderado por Cavaco Silva, morreu hoje em Lisboa aos 67 anos, disse à Lusa fonte próxima da família.