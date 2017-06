Rocha Andrade: Fisco está bem assessorado para litígios com a EDP

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade, garante que “a Autoridade Tributária (AT) está muito bem assessorada”, nomeadamente para enfrentar os diferendos que tem em curso contra a EDP, que rondam, em várias rubricas, os 500 milhões de euros.

Em entrevista ao Expresso, Rocha Andrade evitou pronunciar-se sobre casos concretos. Questionado sobre a capacidade de o Estado se defender nos litígios da EDP, perante os recursos jurídicos ao dispor da empresa, Rocha Andrade disse acreditar que “os tribunais portugueses aplicam a lei da melhor maneira, independentemente da qualidade das assessorias”.

“No meu gabinete há vários juristas que têm origem na AT e eu considero-me muito bem assessorado por eles. Não acho que por aí haja problema. Acho é que por vezes existe um problema de clareza das leis, dado que existe essa conflitualidade e que nalguns casos vamos procurando esclarecer”, declarou Rocha Andrade na entrevista.

Um dos pontos dos diferendos de ordem fiscal entre a EDP e o Estado português é o da aplicação de IMI (Imposto municipal sobre imóveis) aos parques eólicos, um tema que nos últimos anos motivou uma série de impugnações por parte das empresas de energia eólica, entre elas a EDP.

Algumas dessas empresas argumentam que as torres, sendo equipamentos de produção, como as máquinas existentes numa fábrica, não são passíveis de tributação em sede de IMI.

Ao Expresso Fernando Rocha Andrade admitiu que “a questão da tributação dos parques eólicos é uma das que beneficiariam em ser clarificadas num futuro orçamento, porque se há tanta conflitualidade isso é pelo menos sinal de que existam dúvidas”.

Nesse capítulo, o secretário de Estado revela que solicitou há algumas semanas uma proposta legislativa da AT para clarificar o regime de tributação aplicável aos parques eólicos, de modo a ser inscrita no Orçamento do Estado para 2018. Esta clarificação, todavia, não terá quaisquer implicações nos processos judiciais em curso, relativos a divergências entre a AT e as empresas eólicas.

“Como sabemos que uma lei fiscal não pode ser retroativa aquilo que acontece no domínio de liquidações do passado já está consolidado e temos de ver quais são as decisões judiciais”, apontou Fernando Rocha Andrade.

Mas não foi só a aplicação de IMI aos parques eólicos que pôs a EDP e o Estado em tribunal. Um outro ponto relevante de litígio é a Contribuição Extraordinária sobre o Sector Energético (CESE), que já foi cobrada à EDP (e a outras empresas) em três anos consecutivos. À elétrica presidida por António Mexia tem cabido um encargo em torno de 60 milhões de euros por ano.

No início deste ano a EDP fez saber que irá contestar judicialmente a CESE. Nos primeiros dois anos de cobrança a empresa não se opôs (estratégia seguinte foi seguida pela Galp, que desde o início contestou a medida), mas entretanto a estratégia do grupo mudou, com a elétrica a justificar que a continuação de uma contribuição anunciada como extraordinária não era aceitável.

Um outro diferendo entre a EDP e o Estado, conforme o Expresso escreveu a 20 de maio, envolve o fim das tarifas subsidiadas de uma das centrais mini-hídricas da EDP, que decorre de uma decisão do anterior Governo de limitar o período de remuneração garantida de um conjunto de pequenas centrais hidroelétricas.

A 8 de junho, depois de o presidente executivo da EDP, António Mexia, ter sido constituído arguido no âmbito de uma investigação do Ministério Público sobre as rendas da empresa (com suspeitas de corrupção envolvendo a legislação dos Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual), o primeiro-ministro, António Costa, também se pronunciou sobre os conflitos com a EDP.

António Costa afirmou no Parlamento que a EDP passou a ter uma posição hostil ao atual Governo.

“É por termos bem presente a situação desproporcionada de encargos e responsabilidades no quadro da energia que temos mantido a contribuição extraordinária do sector energético, não obstante a conflitualidade judicial de que temos sido objeto, em particular da EDP, que tinha posição dócil e passou a ser hostil desde que o Governo mudou”, declarou o primeiro-ministro.