“Quando se apagarem os holofotes mediáticos, não permitamos que se volte a cair no esquecimento”

Frase de Jerónimo de Sousa resumiu o tom geral das intervenções desta tarde na sessão solene que aprovou por unanimidade, no Parlamento, um voto de pesar pelas vítimas dos incêndios florestais. Assembleia quer “apuramento exaustivo” e “respostas claras” sobre o que aconteceu em Pedrógão Grande e promete trabalhar para “fazer o que é essencial” na prevenção e combate aos incêndios

O tempo é ainda de pesar pelos 64 mortos, de solidariedade para com os feridos e as famílias das vítimas e de agradecimento por aqueles que combatem os fogos. Mas a Assembleia da República deixou esta quarta-feira bem claro, pela voz de todos os partidos, que já está de olhos no momento seguinte: o apuramento de responsabilidades não deixará de ser exigido por todas as partes. Para perceber o que correu mal, para evitar novas tragédias semelhantes e por respeito por aqueles que morreram.

"A busca de respostas é uma exigência do respeito a todos os que hoje sofrem. O Estado, o Parlamento, todos nós temos temos de procurar e havemos de procurar essas respostas para que nenhuma pergunta fique sem ser respondida", disse, por exemplo, a líder do CDS Assunção Cristas, numa cerimónia em que o Governo se fez representar ao mais alto nível, com a presença do Primeiro Ministro, António Costa, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva e a Ministra da Presidência, Leitão Marques.

Pouco depois, também Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, argumentou que "agora é o tempo da solidariedade e da dor, mas também do compromisso inequívoco de que chegaremos à responsabilidade e às respostas". "As questões mais complicadas são as da escolha politica: ordenamento do território, desertificação e abandono, politica florestal e domínio do eucalipto. Devemos respostas porque devemos respeito", apontou a coordenadora bloquista.

Numa sessão de cerca de uma hora e onde não faltaram também algumas críticas a tudo o que o país (não) tem feito em matéria de gestão florestal e prevenção de incêndios - "Portugal já não tem floresta; tem plantado o abandono e a monocultura intensiva de acendalhas", acusou, por exemplo, o deputado do PAN André Silva - todas as intervenções coincidiram na necessidade de não permitir que este acontecimento saia da agenda prioritária dos partidos.

Impõe-se “coragem política”

"Quando se apagarem os holofotes mediáticos, não permitamos que se volte a cair no esquecimento", pediu o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa. "A verdade é que se impõe ao país coragem política", constatou Heloísa Apolónia, dos Verdes, defendendo que a tragédia do passado fim de semana "impõe-nos mais do que as imensas reflexões que já foram produzidas aos longo dos anos" e "mais do que a produção de novos relatórios a acrescentar aos muitos já produzidos".

Mas todos estes objetivos, sublinha o líder parlamentar do PS, Carlos César, devem ser concretizados "sem competições partidárias".

"Tudo temos de fazer para melhorar os instrumentos preventivos e operacionais que atenuem estes incidentes periódicos e fatídicos. Temos esta obrigação: de nos unirmos para fazer o que é essencial fazer", disse César, enfatizando ser "fundamental romper com este ciclo de incapacidade" no plano de combate aos incêndios.

Até porque, como sublinhou o social-democrata Matos Correia, "honrar a memória dos 64 mortos impõe-nos como imperativo ético que não nos confirmemos com a inevitabilidade destas tragédias". E numa altura em que "o valor da confiança tem sofrido uma progressiva e preocupante erosão" na sociedade, o país deve procurar todas as respostas não só para garantir que "estas catástrofes podem ser evitadas ou minimizadas", mas também para "honrar a memória das 64 pessoas que confiaram que podiam estar em suas casas, que podiam dar um passeio ou gozar merecidas férias". "O país não esteve à altura dessa confiança", criticou.

A sessão foi encerrada pelo Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, que sintetizou as "respostas claras a dúvidas legítimas" que o "país exige". "Como foi possível? Como atuaram as diferentes entidades responsáveis neste caso? O que se passa com a política florestal e o ordenamento do território? O que cabe ao Estado e o que compete aos privados?", elencou. O conjunto de "dúvidas legítimas e debates necessários" que deverão ocupar o Parlamento durante as próximas largas semanas.