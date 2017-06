Marcelo quer novas leis antes de férias. “Sobre tudo, mas tudo é tudo”

O Parlamento sai esta quarta-feira do luto por Pedrógão Grande com uma sessão de homenagem às vítimas e uma certeza: há pressões, do Presidente da República e do Governo, para que os deputados aprovem antes das férias um novo pacote legislativo global com medidas que deem resposta às situações que a tragédia destes dias voltou a evidenciar.

Marcelo Rebelo de Sousa já articulou com António Costa e Ferro Rodrigues que o Parlamento não deve ir de férias sem legislar nesta área. O Presidente quer deixar os diplomas promulgados e o processo vai mesmo ser acelerado.

Terça-feira, no Fórum da TSF, Amândio Torres, secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, confirmou que o Governo quer ter as novas leis aprovadas pelo Parlamento "antes das férias". E o Presidente da República espera um pacote que cubra as várias vertentes em jogo, desde as questões penais às do ordenamento do território. "Sobre tudo, mas tudo é tudo", confirmou o Presidente da República ao Expresso.

O processo legislativo está parado no Parlamento. A expectativa no Palácio de Belém é que, se necessário, as férias dos deputados sejam adiadas e os trabalhos prolongados até que surja fumo branco capaz de gerar uma maioria que aprove um novo quadro legal.

Entre os partidos da geringonça ainda não há consenso. Mas, previsivelmente, é com o BE e com o PCP que o PS mais facilmente se irá concertar, uma vez que a esquerda acusa PSD e CDS de terem flexibilizado a plantação do eucalipto.

Costa tenta consenso mas admite ceder à esquerda

Com os sectores económicos ligados à floresta a pressionarem o poder político, Marcelo prepara-se para ver atear um debate monumental e difícil. Há um ano, o Presidente avisou que é no inverno que é preciso trabalhar para evitar os fogos de verão e pediu mudanças legais preventivas e corretivas. Posteriormente, numa conferência que promoveu sobre o tema, defendeu um amplo consenso sobre a matéria. E conta com Passos Coelho e Assunção Cristas para ajudarem a selar uma base o mais consensual possível em torno duma questão "nacional".

Se não for possível, António Costa estará determinado a não partir para férias sem que novas leis saiam do Parlamento. Nem que, para isso, tenha que ceder aos seus parceiros da esquerda.

Os Verdes exigem medidas para travar "a eucaliptização desenfreada" e o BE apresentou várias propostas, entre elas, que sejam colocadas para arrendamento compulsivo terras em que não haja atividade durante três anos. A negociação à esquerda vai avançar mas António Costa quer tentar alargar um acordo legislativo mais amplo.