“Era mais fácil demitir-me mas optei por dar a cara”

A ministra da Administração Interna está para ficar. Pelo menos se a decisão de permanecer no Governo estiver na suas mãos. A tragédia dos incêndios que, provocou 64 mortos e mais de 200 feridos, já deu origem a fortes críticas e a pedidos de demissão da responsável pelas forças operacionais no terreno. Mas Constança Urbano de Sousa deixou claro esta quinta-feira à noite, em entrevista a Vitor Gonçalves, da RTP3 que não tem intenções de deixar o Governo.

“Enquanto tiver a confiança do primeiro ministro, não me demito”, disse. E, se é certo que atravessou o momento “mais difícil não só do meu mandato, como da minha vida”, acha que tem obrigação de continuar. “Era fácil demitir-me, rolava uma cabeça e o problema continuava”, disse, considerando que “teria sido cobarde fugir da adversidade”.

Há quatro dias instalada no chamado teatro das operações, localizada ora em Pedrogão Grande, ora em Ansião, a ministra da Administração Interna deu a sua primeira entrevista desde que deflagrou o mais trágico incêndio de que há memória na história da democracia portuguesa. Constança Urbano de Sousa realçou isso mesmo. “A única que ficou em permanência fui eu, que nunca fui rendida por ninguém”, disse na RTP3.

No dia em que o Governo em peso, o chefe de Estado, o presidente da Assembleia da República e representantes de todas as bancadas parlamentares estiveram em Castanheira de Pêra para o funeral do bombeiro morto no combate ao incêndio, a ministra respondeu a todas as principais dúvidas que se têm vindo a colocar sobre o que falhou nas operações de ataque ao fogo.

Foi, segundo a ministra, um fenómeno “absolutamente anormal”. A maneira como o incêndio surgiu e progrediu teve todos os adjetivos no grau máximo. “Alucinante” e“catastrófico” foram alguns dos termos escolhidos para justificar, também, a ausência da abertura de um inquérito que a ministra não exclui para mais adiante. Até lá “precisamos de perceber muito bem o que é este fenómeno”, disse.