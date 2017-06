BE questiona Governo sobre “inoperacionalidade do SIRESP”

O grupo parlamentar do BE questionou esta quarta-feira o Ministério da Administração Interna acerca de uma eventual “inoperacionalidade” do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) relativamente às comunicações nos incêndios.

Numa pergunta entregue na Assembleia da República e dirigida ao Ministério da Administração Interna, o BE questiona se o Governo dispõe “das respostas requeridas por despacho pelo primeiro-ministro ao IPMA [Instituto Português do Mar e da Atmosfera], Proteção Civil e GNR sobre a tragédia em Pedrógão Grande”.

“No que especificamente diz respeito às antenas de comunicações adstritas ao SIRESP, confirma o Governo a sua inoperacionalidade em resultado do incêndio do passado sábado”, questionam também os deputados bloquistas Sandra Cunha e Heitor Sousa, que assinam a pergunta.

O BE quer saber também “durante quanto tempo se verificou essa inoperacionalidade”, “como e quando foram estabelecidas as ligações alternativas” e ainda se se verificou “algum hiato temporal em que as comunicações por via do SIRESP e as que devem ser asseguras pelas suas próprias redundâncias estiveram, em simultâneo, indisponíveis”.

Os deputados questionam ainda por que motivo isso aconteceu e “que consequências teve no planeamento, comando e execução das operações”.

No texto, o BE refere que importa perceber “qual o hiato temporal que mediou a avaria nas estações base, cuja confirmação se aguarda”, assim como quais “as eventuais consequências no combate ao fogo e na prestação de socorro da alegada avaria das estações base”, e ainda quais “os efeitos da eventual diferença temporal que mediou aquela avaria e o seu suprimento por meios alternativos”.

“No passado sábado, em consequência do trágico incêndio em Pedrógão Grande, além da destruição de vários hectares de floresta daquela zona, as chamas terão danificado irreversivelmente as antenas de comunicações adstritas SIRESP - o sistema rádio que assegura e permite coordenar as comunicações entre as várias autoridades no teatro das operações”, lê-se ainda na pergunta do BE.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro pediu esclarecimento urgente sobre o funcionamento da rede de SIRESP no incêndio de Pedrógão Grande e sobre os motivos da ausência de encerramento da estrada nacional 236-I, onde ocorreu um elevado número de mortes.

Na carta dirigida ao primeiro-ministro, a que a Lusa teve esta quarta-feira acesso, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) considera que a “dinâmica” gerada pela conjugação entre incêndio e instabilidade climatérica, no sábado, em Pedrógão Grande, gerou no terreno condições excecionais para a propagação das chamas.

Na carta da GNR, a que a Lusa também teve esta quarta-feira acesso, o Comando Geral considera que a Estrada EN-236-1, onde ocorreu um elevado número de mortes no sábado, foi atingida no incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande de forma “inesperada e assustadoramente repentina, surpreendendo todos”, vítimas e Guarda.

Em entrevista à TVI na terça-feira à noite, o chefe de Governo afirmou não ter evidência de que tenha havido falhas no combate aos incêndios, que já fizeram 64 mortos, e garantiu manter a confiança na ministra da Administração Interna e em toda a cadeia de comando.

O incêndio que deflagrou no sábado à tarde em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, e foi dado como dominado na tarde desta quarta-feira provocou pelo menos 64 mortos e mais de 200 feridos.

O fogo começou em Escalos Fundeiros, e alastrou depois a Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria.

Desde então, as chamas chegaram aos distritos de Castelo Branco, através do concelho da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra.

Este incêndio já consumiu cerca de 30.000 hectares de floresta, de acordo com dados do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais.