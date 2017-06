Governo quer leis para a floresta prontas até às férias

O secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural afirmou esta manhã, no Fórum da TSF, que o Governo quer ter as leis para proteger as florestas aprovadas pelo Parlamento antes das férias. Amândio Torres também disse já ter dado indicações ao Instituto de Conservação da Natureza para desbloquear o atraso na publicação do plano nacional sobre incêndios.

Segundo noticiou o "Público" esta terça-feira, o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra incêndios devia ser avaliado de dois em dois anos, mas tal não aconteceu, pelo menos, nos últimos quatro anos.

No Parlamento, encontra-se um pacote legislativo que ali foi enviado pelo Governo, em abril, com as propostas aprovadas pelo Executivo num Conselho de Ministros especial, que decorreu em março, sobre temas florestais.

Do pacote em causa, constam várias medidas relativas à gestão da floresta, entre elas: a revisão do regime jurídico das ações de arborização com vista a travar a expansão da área de plantação de eucalipto; a criação de um programa nacional de fogo controlado para controlar a realização de queimadas; o reconhecimento de entidades de gestão florestal, que devem ter uma área mínima de 100 hectares, em que 50% deverá ser constituida por propriedades com área inferior a cinco hectares; e um reforço do poder de intervenção dos municípios na decisão sobre o uso do solo.