Costa já recebeu resposta que iliba GNR: "Não tenho evidência de qualquer falha"

António Costa já recebeu a resposta a uma das três perguntas que colocou a entidades públicas, neste caso à Guarda Nacional Republicana, que terá indicado como ponto de fuga ao fogo a estrada 236-1, onde, afinal, dezenas de pessoas acabaram por morrer queimadas.

Porque é que a estrada não foi encerrada?, quis saber o primeiro-ministro. E foi o próprio a anunciar, na entrevista que esta terça-feira deu à TVI, que a resposta iliba a Guarda de responsabilidades diretas. Segundo a GNR, "o fogo atingiu esta estrada de forma absolutamente inusitada e repentina", ” que “surpreendeu” todos, "incluindo os próprios militares", leu Costa, esta noite, na estação de Queluz.

O primeiro-ministro diz que a resposta "é muito consonante com a própria descrição” de autoridade locais e populares, e sublinhou a rapidez com que as chamas se alastraram na zona.

Todo o discurso do PM foi no sentido de desculpar as autoridades no terreno e o próprio Governo. "Mantenho confiança na cadeia de comando, desde a ministra até aos homens que estão no combate", afirmou, manifestando total confiança em Constança Urbano de Sousa, que classificou de "uma excelente ministra".

António Costa assumiu que a explicação meteorológica para o caráter excecional do incêndio "não chega". Mas nunca cedeu às críticas de que houve falhas no desempenho dos comandos no terreno.Colocando-se no papel de experiente ex-ministro da Administração Interna - "Eu sei bem a dificuldade do que é lidar com incêncios desta dimensão" -, o primeiro-ministro disse "não ter nenhuma evidência de que tenha havido qualquer falha".

Aguardam-se as respostas às outras duas perguntas que o PM fez a organismos que o Governo tutela, a saber o Instituto de Metereologia sobre as condições climatéricas e a Proteção Civil sobre as falhas no funcionamento do SIRESP, essencial às comunicações.