Passos: “Não faz sentido desdramatizar a situação” em Pedrógão Grande

“As pessoas quererão saber, têm o direito a saber, a explicação para que isto tivesse acontecido. Este ainda não é o momento de poder fornecer essa resposta cabal, eu penso que ela ainda não existe”, afirmou

O líder do PSD defendeu hoje que não se pode desdramatizar as consequências do incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande, defendeu que ainda é cedo "para fazer uma avaliação política" mas alertou que esse momento chegará.

No final de uma reunião de mais de hora e meia com o presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Pedro Passos Coelho salientou que a tragédia ocorrida na sequência do incêndio que já causou 62 mortos "não tem paralelo em Portugal e, por essa razão, não faz sentido desdramatizar a situação".

"As pessoas quererão saber, têm o direito a saber, a explicação para que isto tivesse acontecido. Este ainda não é o momento de poder fornecer essa resposta cabal, eu penso que ela ainda não existe", afirmou, salientando que a primeira resposta terá de ser dada ao nível técnico.

Para o líder do PSD, posteriormente terá de haver igualmente "uma avaliação de natureza política".

"Mas não é esta a altura para fazer essa avaliação política. No dia em que for necessário dar uma resposta política adequada a esta matéria cá estarei também, mas penso que há outros antes de mim que têm de dizer alguma coisa", afirmou.