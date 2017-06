Parlamento suspende trabalhos até quarta-feira

A Assembleia da República suspendeu os trabalhos que estavam previstos para estas segunda e terça-feira, na sequência da declaração do luto nacional pelas vítimas do incêndio que no município de Pedrógão Grande e que provocou até agora a morte de 63 pessoas.

A suspensão da agenda parlamentar terá como consequência, por exemplo, o adiamento das audições regimentais que estavam previstas para terça-feira à tarde à ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e ao ministro da Agricultura, Capoulas Santos, na Comissão de Agricultura e Mar.

O reagendamento dos trabalhos suspensos e das audições adiadas fará parte da agenda da Conferência Extraordinária de Líderes, que foi entretanto marcada também para terça-feira, às 15h, no Parlamento.