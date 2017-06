Marcelo reconhece que no sábado faltou organização em Pedrógão

Ao terceiro dia, Marcelo Rebelo de Sousa carrega o dedo na ferida: nem tudo correu bem na primeira resposta à tragédia de Pedrógão Grande. De regresso ao local, o Presidente da República, embora repetindo o que disse no sábado - que “o que era possível fazer estava a ser feito” - reconheceu esta segunda-feira que “o primeiro posto de comando era de emergência” e que “agora temos uma organização muito diferente da que existia”.

“Agora, temos uma estrutura e meios muito diferentes”, afirmou Marcelo, numa clara chamada de atenção para a mudança no posto de comando das operações (cuja coordenação foi alterada). O Presidente referiu-se “ao método e organização” que “agora já existe”. “São desafios que estão em curso, sublinhou.

Atento às críticas de que começa a ser alvo por alegadamente ter sido excessivamente positivo na primeira reação no sábado, quando disse que não era possível fazer melhor, Marcelo começa a corrigir o discurso. Mas sem ceder no que considera prioritário: apagar os incêndios, apoiar as famílias e evitar guerras políticas em torno de uma tragédia cujas dimensões se tornou notícia em todo o mundo.

“Já temos muitas frentes neste momento. Não vamos juntar mais frentes”, pediu o Presidente, que fez questão de “louvar a intervenção do líder da oposição” por, independentemente das lições que há que tirar do que aconteceu, “disse que neste momento é em conjunto que devemos enfrentar este desafio”.

Pedro Passos Coelho demarcou-se da visão dominante desde sábado segundo a qual era impossível ter feito mais do que se fez, dizendo que não se deve desdramatizar. Marcelo escolheu pegar na segunda parte da declaração do líder do PSD. Enquanto o fogo arde, o Presidente não quer ateá-lo com querelas políticas: “Depois temos todo o tempo do mundo para analisar causas e fazer reflexões e análises sobre os fatores nunca vistos ou já vistos” na floresta portuguesa.