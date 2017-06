Hélder Amaral: “Não basta um Presidente da República dar beijinhos no dói-dói e dizer que não há nada a fazer”

Haverá ilações políticas a tirar da tragédia de Pedrógão Grande – mas os partidos políticos, da esquerda à direita, decidiram, durante o fim de semana, adiar o apuramento de responsabilidades.

Contudo, há quem dentro dos partidos não queira que a culpa “morra solteira” e já peça consequências. Helder Amaral, deputado do CDS, utilizou o Facebook para expressar a sua solidariedade com as “gentes de Pedrógão Grande”, mas também lembrar que “não basta um Presidente da República dar beijinhos no dói-dói, e dizer que não há nada a fazer.”

Para o deputado centrista, “já chega de tragédias destas: não há falta de meios, nem há condições nunca vistas. O vento, a temperatura e a humidade são similares aos registados em agosto do ano passado, ou no Caramulo, no fatídico verão de 2013”.

Segundo o deputado, a Autoridade Nacional de Proteção Civil conhece com razoável antecedência as condições do tempo. “O que falta? Prevenção, prevenção, prevenção… Os senhores autarcas e os bombeiros sabem a floresta que têm. É obrigatório terem mapas de risco atualizados, e é fundamental levar muito a sério estes riscos”, defende.