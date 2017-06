Eurodeputado do PS chama Luísa Salgueiro de “cigana”. “E não é só pelo aspeto”

Os comentários de Manuel dos Santos, na sua conta de Twitter, sobre a votação dos deputados portugueses para que Lisboa seja sede da Agência Europeia do Medicamento rapidamente se tornaram um ataque a Luísa Salgueiro.

O eurodeputado do PS apelida a deputada socialista e candidata à Câmara Municipal de Matosinhos de “cigana”. “Entre os deputados socialistas que votaram Lisboa como sede da Agência Europeia do Medicamento esteve Luísa Salgueiro, dita a cigana”, escreve. “Luísa Salgeiro, dita a cigana e não é só pelo aspeto, paga os favores que recebe com votos alinhados com os centralistas.”

As reações aos comentários de Manuel dos Santos não se fizeram esperar. O antigo eurodeputado do Bloco de Esquerda (BE) Rui Tavares considera lamentável a declaração de Manuel dos Santos. “Não posso achar aceitável que um deputado ao Parlamento Europeu se exprima nestes termos racistas.”

O deputado e porta-voz do PS, João Galamba, responde a Rui Tavares, concordando. E diz Manuel dos Santos é “uma vergonha de MEP [eurodeputado]”.

O eurodeputado socialista avança no Twitter que não irá responder “a grupos organizados das redes sociais”, destinados “a reverter (...) afirmações fora de contexto para ataques”. E acrescenta ainda que não é racista. “Podem continuar se quiserem: não me demovem nem me atemorizam. Claro que não sou racista.”

Até ao momento, Luísa Salgueiro não se pronunciou sobre as declarações de Manuel dos Santos, noticia o “Observador”.