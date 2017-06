Costa quer expulsão de eurodeputado socialista que chamou “cigana” a deputada do PS. “É uma vergonha”

O secretário-geral do PS, António Costa, criticou esta sexta-feira o eurodeputado socialista Manuel dos Santos, afirmando que se tornou "uma vergonha para o PS", e defendeu a sua expulsão do partido por "preconceitos racistas".

“Há muito que Manuel dos Santos desonra o seu passado. Hoje tornou-se uma vergonha para o PS. Espero que a Comissão Nacional de Jurisdição rapidamente nos liberte da companhia de quem partilha preconceitos racistas”, afirmou, numa declaração à agência Lusa.

Na rede social Twitter, o eurodeputado socialista Manuel dos Santos chamou hoje “cigana” à deputada do PS Luísa Salgueiro, “não só pelo aspeto", mas porque "paga os favores que recebe com votos alinhados com os centralistas".

“Luísa Salgueiro, dita a cigana e não é só pelo aspeto, paga os favores que recebe com votos alinhados com os centralistas”, escreveu Manuel dos Santos num dos ‘tweets’.

Estes ‘tweets’ começaram com críticas aos deputados socialistas do Porto que votaram na Assembleia da República uma saudação à candidatura de Lisboa para acolher a Agência Europeia do Medicamento (EMA).