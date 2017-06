Governo reverteu privatização mas TAP cumpre regras de empresa privada

O nome dos gestores indicados pelo Governo para a TAP não tem de passar pela Comissão de Recrutamento e Seleção para Administração Pública (Cresap), esclareceu esta quarta-feira o ministério do Planeamento, respondendo ao repto lançado pelo CDS.

Segundo o ministério de Pedro Marques, o Governo reverteu a venda de 61% do capital da empresa, decidida pelo anterior Executivo de Passos Coelho, mas as regras não são as de uma empresa pública. A TAP ficou excluída do sector público empresarial do Estado pelo facto de o capital público não ultrapassar os 50%. Segundo o decreto-lei 133/2013, que determina o perímetro do sector empresarial do Estado, só cabem neste grupo as empresas em que o Estado tem “uma participação superior à maioria do capital”.

O Governo alega ainda que também não se aplica o estatuto de gestor público no que diz respeito ao processo de nomeação (artigo 13 da Lei 71/2007) por se tratar de “empresa participada” pelo Estado.

“Não nos passa sequer pela cabeça que o Governo proceda a estas indicações sem ter previamente consultado a própria Cresap”, tinha afirmado na segunda-feira o deputado e dirigente do CDS-PP Pedro Mota Soares, numa declaração aos jornalistas na Assembleia da República, acrescentando: “O desafio que nós fazemos ao Governo é que dê alguma transparência a este processo divulgando esses mesmos documentos”.

Estão em causa as nomeações, pelo Governo, de Miguel Frasquilho para chairman da TAP, bem como de Diogo Lacerda Machado e Ana Pinho para vogais da administração em representação do Estado.

No acordo para a reversão da venda da TAP, assinado em fevereiro de 2016, o Governo assumiu que ficava com 50% da empresa (aquém do objetivo inicial de ficar com o seu controlo) mas que a gestão continuaria privada. “A empresa será privada”, dizia Humberto Pedrosa, o sócio português do consórcio da TAP. “A TAP terá como maior acionista o Estado”, garantia o ministro do Planeamento Pedro Marques.

Nas palavras do primeiro-ministro, “a discussão política acabou e agora estamos bem entendidos”. “A escolha democrática foi feita, os direitos foram garantidos, a legalidade é garantia, a continuidade dos direitos é uma garantia. Portugal é um Estado de direito que respeita e procura o investimento estrangeiro.”