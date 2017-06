Comissão que excluiu Porto tinha representantes da Câmara de Lisboa, denuncia Rui Moreira

Num comunicado publicado esta quinta-feira à noite no site da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, o autarca da cidade, denuncia a existência de representantes da câmara de Lisboa na comissão de avaliação nomeada pelo Governo responsável por escolher a cidade candidata a sede da Agência Europeia do Medicamento (EMA).

Na mesma nota, Rui Moreira refere que nem a Câmara do Porto nem o seu Gabinete de Investimento Invest Porto foram “contactados ou convidados a contribuir com qualquer informação técnica ou outra para esta comissão ou para qualquer outra avaliação”.

Fonte oficial do Governo garantiu à Lusa, esta quinta-feira ao final da tarde, que o primeiro-ministro António Costa terá defendido, “até ao último momento possível”, a candidatura do Porto para sede da Agência Europeia do Medicamento, mas que a já referida comissão de avaliação concluiu que Lisboa oferecia maiores garantias de êxito na corrida. Garantias tais como a existência de fáceis ligações aéreas para os cerca de oito mil funcionários da Agência Europeia do Medicamento, a existência de escolas para os filhos desses mesmos funcionários e o facto de ter sido disponibilizada imediatamente uma lista de edifícios para instalar a sede da agência, logo depois de esta sair de Londres. “Foi explicado ao primeiro-ministro que Lisboa oferecia melhores garantias de segurança do que o Porto e que a opção pela capital portuguesa era a única que reunia condições mínimas de êxito da candidatura”, salientou a mesma fonte do Governo.

Na mesma nota emitida esta noite, Rui Moreira, que se diz surpreendido com as mais recentes informações, refuta estes últimos argumentos apresentados pelo Governo, defendendo que o Porto “ tem um excelente aeroporto internacional, não congestionado, com boas ligações à Europa, em alguns casos, melhores até do que Lisboa, como é o caso de França” e que tem “escolas de língua estrangeira oficiais e privadas em alemão, inglês e francês”.

Rui Moreira diz ainda não ter conhecimento de que tenha sido feita “qualquer avaliação” à cidade do Porto e adianta que, nos vários encontros que teve com António Costa, nunca o assunto do candidatura foi referido.