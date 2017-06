Centeno “Ronaldo” diz que cumprir metas “muda tudo”, até opinião de Schäuble

O ministro das Finanças, Mário Centeno, que voltou esta quinta-feira a ser chamado de “Ronaldo” pelo seu homólogo alemão, Wolfgang Schäuble, durante uma reunião do Eurogrupo, comentou que o sucesso no cumprimento das metas pelo país “muda tudo”.

“Portugal está a viver um momento muito positivo”, na sua afirmação no processo de recuperação económica e financeira, “e isso obviamente transmite-se à opinião, que aqui há uns meses era infelizmente outra, de algumas pessoas. É muito positivo, não para mim pessoalmente, apenas como ministro das Finanças, que isso seja neste momento reconhecido, e é só isso que isto traduz”, declarou aos jornalistas, no Luxemburgo.

Centeno falava aos jornalistas no final de uma reunião do Eurogrupo na qual foi saudado por Schäuble com um “Ronaldo”, captado pelas câmaras de televisão, depois de o ministro alemão, na anterior reunião, em maio passado, já ter alegadamente afirmado que o ministro português era o “Ronaldo do Eurogrupo”.

À entrada para o encontro, o ministro das Finanças alemão já elogiara Portugal, considerando que a intenção do Governo de pagar antecipadamente 10 mil milhões de euros ao Fundo Monetário Internacional (FMI) demonstra que o programa de assistência português “é uma história de sucesso”.

Questionado sobre se é de desconfiar dos elogios de Schäuble, o ministro português disse que nunca se deve “desconfiar de elogios, principalmente quando lhes é reconhecido mérito”. “E é verdade que no crescimento económico, no crescimento do emprego, na queda do desemprego, na estabilização do sistema financeiro, através de captação de capital para a generalidade da banca portuguesa, se conseguiu mais neste ano e meio (que nos anteriores), em particular na credibilidade, porque atingir as metas é aquilo que dá credibilidade a um país, e Portugal finalmente atingiu as metas a que se propôs, exatamente na medida em que se propôs (...) Cumprimos e isto muda tudo”, declarou.

Sobre se o relacionamento com o ministro alemão é agora melhor, retorquiu que “a relação com Wolfgang Schäuble sempre foi uma relação profissional, de dois ministros das Finanças de dois países que obviamente se respeitam”. “Tínhamos e mantemos opiniões distintas sobre algumas das questões que se põem à Europa, mas isso não impede de todo que colaboremos de uma forma muito construtiva na sua construção. O que se trata aqui é de reconhecer que Portugal tem um desempenho muito positivo em muitas áreas, e é isso que esses comentários revelam”, concluiu.

Depois de participar hoje na reunião do Eurogrupo, Centeno estará presente na sexta-feira na reunião alargada aos 28, o Conselho Ecofin, que vai formalmente aprovar a saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo, seguindo a recomendação do mês passado da Comissão Europeia.