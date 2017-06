Centeno: Acordo sobre a Grécia é “avanço muito importante” para zona euro

O acordo esta quinta-feira alcançado na reunião do Eurogrupo no Luxemburgo sobre a Grécia é um “avanço muito importante” e uma “boa notícia para a construção da área do euro”, considerou o ministro das Finanças, Mário Centeno.

Em declarações aos jornalistas após a reunião de ministros das Finanças da zona euro, que deram finalmente “luz verde” ao desembolso de uma nova tranche da assistência financeira à Grécia, de 8,5 mil milhões de euros, Centeno comentou que “correu bem para todos na área do euro, porque houve um avanço muito construtivo no processo grego”.

O ministro português saudou o “avanço muito claro nas autorizações que vão ser dadas nas próximas semanas para também o programa grego evoluir, com mais um pagamento à Grécia e, posteriormente, evolução também na análise da sustentabilidade da dívida grega, para que o acordo que foi alcançado em maio de 2016 possa ser cumprido na sua integralidade”.

Centeno considerou que o acordo assinado esta quinta-feira é o corolário da “evolução muito positiva dos compromissos que o governo grego tem assumido e tem concretizado em termos de alterações estruturais, de reformas, de reafirmação de reformas que têm sido feitas”.

“São boas notícias para a construção da área do euro. É muito importante este avanço que hoje se deu. Vamos continuar obviamente a trabalhar todos para esse sucesso”, reforçou.