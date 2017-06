Jovens portugueses poderão tirar férias e trabalhar na Argentina

A partir de agora, jovens portugueses e argentinos, entre 18 e 30 anos de idade, vão poder passar férias no outro país e trabalhar legalmente no período máximo de 12 meses. É o que diz o Acordo de Férias e Trabalho, assinado na Casa Rosada, sede do Governo argentino, pelos ministros dos Negócios Estrangeiros de ambos o países durante a reunião entre o primeiro-Ministro, António Costa, e o Presidente Mauricio Macri.

No entanto, os três acordos mais importantes para a intensificação comercial e para os investimentos foram adiados. São os acordos aéreo, o que evita a dupla tributação e o acordo de cooperação económica.

“Penso que os investidores portugueses e as empresas portuguesas estão a olhar mais para o acordo do Mercosul com a União Europeia. Se o acordo for assinado até o final do ano, se vier a ser uma realidade, abrirá enormes oportunidades”, indicou ao Expresso o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral. Essa aposta ficou clara nas declarações de Mauricio Macri e de António Costa, logo após a reunião de trabalho na Casa Rosada.

“Nesta reunião de trabalho, reconfirmamos que ambos acreditamos que essas negociações que tomaram dinâmica entre o Mercosul e a União Europeia são a grande auto-estrada para acelerar a integração. Este é o caminho para o desenvolvimento dos nossos países”, apontou o presidente Macri. “É natural (devido à história) que uma Argentina que se integra com o mundo integre-se primeiro com a Europa”, observou Macri, quem agradeceu o apoio pleno de Portugal à entrada desejada da Argentina no seleto grupo de países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

“As negociações entre a União Europeia e o Mercosul têm uma data ambiciosa marcada para o final do ano. É o momento para trabalharmos já, porque quem começa a trabalhar primeiro, vai chegar primeiro com os melhores resultados desta cooperação numa grande zona de comércio livre entre Europa e Mercosul”, coincidiu o primeiro-Ministro, António Costa. “Este é um momento decisivo para trabalharmos juntos e para tirarmos o máximo partido possível das oportunidades de investimentos na Argentina, de aumentar as exportações de produtos portugueses para a Argentina e de intensificar as complementaridades de muitas produções argentinas com produções portuguesas”, sublinhou.

20 anos sem a visita de um Primeiro-Ministro português

O último primeiro-Ministro português a visitar a Argentina foi António Guterres, em 1997. O Presidente argentino lamentou esse tempo perdido entre ambos os países com longa relação histórica.

“Para países que têm uma história de afeto é muito tempo”, disse. “Temos de aprofundar a relação. Não temos uma relação que esteja ao nível do nosso afeto”, concluiu Macri, quem recordou o período entre 2007 e 2015, em que foi presidente da Câmara de Buenos Aires em sintonia com a presença de António Costa na Câmara de Lisboa.

“Tivemos muitas reuniões de trabalho e tive a oportunidade de conhecer a capacidade, o calor humano e a boa pessoa que é o primeiro-ministro”, disse.

Amigos mais antigos

António Costa, por sua vez, destacou a sintonia do momento histórico entre os dois países que recuperam de dificuldades económicas. E exaltou a antiga amizade que une Portugal e Argentina.

“Somos os amigos mais antigos. Portugal foi o primeiro a reconhecer a independência argentina. Somos amigos desde o primeiro minuto”, disse António Costa.

O Presidente Mauricio Macri pareceu surpreendido. No jantar que Mauricio Macri ofereceu a Barack Obama, no dia 23 de março de 2016, o presidente argentino discursou ao vivo para milhões de argentinos: “Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência argentina”. A diplomacia portuguesa na Argentina nem registou a falha de Macri.

Portugal foi o primeiro país europeu a reconhecer a independência argentina, em 1821, e dominou o comércio no Rio da Prata. O reconhecimento norte-americano só viria em 1823. No entanto, o rei Kamehameha I do Hawai reconheceu a independência argentina em 9 de julho de 1817, sendo o primeiro de todos. À época, o mundo eurocentrista não registou o facto histórico.