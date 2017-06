Mais três nomes para a Administração da TAP: Bernardo Trindade, Esmeralda Dourado e Gomes de Menezes

Esmeralda Dourado, Bernardo Trindade e António Gomes de Menezes são os três nomes que faltavam para completar a administração da TAP, revelou Luís Marques Mendes no espaço de comentário na SIC.

Esmeralda Dourado, administradora da SAG, Bernardo Trindade, ex-secretário de Estado do Turismo e António Gomes de Menezes, ex-presidente da companhia aérea SATA serão os administradores não-executivos da TAP indicados pelo Estado.

A revelação foi feita Luís Marques Mendes, no seu habitual espaço de comentário semanal no Jornal da Noite da SIC.

Estes nomes vêm juntar-se aos outros membros do elenco da administração que tinha sido revelados pelo Expresso: Miguel Frasquilho, ex- presidente da Aicep, que será o presidente do conselho de administração, Ana Pinho, presidente do conselho de administração de Serralves e o advogado Diogo Lacerda Machado.

Este último viu-se este fim de semana envolvido numa polémica entre o líder do PSD e o Governo. Passos Coelho considerou uma pouca vergonha a nomeação deste amigo pessoal do primeiro-ministro que andou a negociar a reversão" da privatização da transportadora.

Marques Mendes diz que a nomeação de Lacerda Machado não representa um conflito de interesses, mas admite que a escolha não passa "uma boa imagem" e que fica ideia de que se trata de "um prémio por ter ajudado o Governo noutros dossiers."