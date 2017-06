Bloco diz que nomeação de Lacerda Machado é "velho hábito" do PS

Catarina Martins, lider do BE, avisou o Governo que é preciso acabar com “velhos hábitos” como a nomeação de Lacerda Machado para a administração da TAP.

A líder do Bloco de Esquerda exigiu hoje ao Governo que acabe com "velhos hábitos" na nomeação de administradores para empresas públicas ou participadas pelo Estado e criticou as declarações de Passos Coelho sobre o assunto, afirmando que este agiu da mesma forma.

Catarina Martins reagia assim à nomeação do advogado Diogo Lacerda Machado, amigo do primeiro-ministro, António Costa, para vogal da administração da TAP.

No discurso de apresentação dos candidatos do BE à Câmara do Seixal, Catarina Martins começou por defender que este "é o momento de mudar a forma como PSD e PS têm agido, quando olham por exemplo, para as empresas públicas, para as empresas participadas pelo Estado".

"Ouvi Pedro Passos Coelho muito chocada com a forma como foram feitas as indicações do Governo para a administração da TAP. Foram feitas de uma forma muito parecida com as que Passos Coelho fez sempre, enquanto estava no Governo", acusou.

O líder do PSD, Passos Coelho, considerou no sábado à noite que é “uma pouca vergonha” o Governo nomear para administrador da TAP “o mesmo homem que andou a negociar a reversão” da privatização da transportadora.