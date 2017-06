Marcelo e Costa no Brasil: os momentos chave das celebrações

Depois do Porto, o Brasil. O Presidente da República e o primeiro-ministro inauguram as celebrações do 10 de Junho no Teatro Municipal de São Paulo, onde haverá Hino de Portugal, condecorações e concerto de Gisela João. No domingo assinam o protocolo de instalação da futura Escola Portuguesa naquela cidade. Segue-se o Rio de Janeiro com uma visita ao Real Gabinete Português de Leitura. Marcelo tem encontro previsto com Temer

A viagem de Marcelo e Costa ao Brasil para participar nas Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, começa este sábado em São Paulo com as intervenções do PR e do PM no Teatro Municipal; segue-se uma cerimónia de condecorações e um concerto da fadista Gisela João. Este encontro com as comunidades de portugueses ou luso-descendentes é um dos três vetores das comemorações do 10 de Junho.

O segundo momento simbólico é a assinatura de cessão do terreno e edificado para as instalações da futura Escola Portuguesa de São Paulo. O projeto faz parte da estratégia de ensino e promoção da língua.

O terceiro momento, já no domingo, no Rio de Janeiro, inclui a preservação do património que compõe o acervo cultural, social, educacional e histórico de Portugal, ligado às atividades do Real Gabinete Português de Leitura, do Liceu Literário Português e da Real e Benemérita Sociedade Portuguesa Caixa de Socorros D. Pedro V. São estas as três instituições não lucrativas que irão assinar com o Instituto Camões o protocolo para constituição da Associação Luís de Camões.

No Rio de Janeiro, PR e PM, participam também na inauguração das instalações do novo Consulado de Portugal, no espaço do Palácio de São Clemente.

De acordo com o que revelou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, o Presidente da República terá no Brasil um encontro com o seu homólogo Temer.