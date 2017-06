Luís Montenegro elogia discurso de Marcelo

Líder do grupo parlamentar do PSD, Luís Montenegro, louvou a intervenção mobilizado do Presidente da República, no Dia de Portugal

Pedro Passos coelho esteve esta manhã nas comemorações do 10 de junho, no Porto, mas optou por passar a palavra ao líder do grupo parlamentar do PSD. Luís Montenegro elogiou o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, que titulou de “inspirador e singelo”, apreciando, em especial a tónica da capacidade de superação do povo português, ao longo da sua história. Montenegro salientou ainda a evocação do chefe de Estado sobre a mobilização do país “em torno de da ideia de justiça social, solidariedade e criação de riqueza”, condições que afirma serem indispensáveis para o país conseguir maior bem-estar e prosperidade. A responsabilidade para alcançar esta meta é, para o líder parlamentar social-democrata, de todos os partidos, quer estejam no Governo ou na oposição. “Sem o contributo de todos os partidos, fica mais difícil alcançar melhores soluções para ultrapassar todos problemas com os quais a sociedade se debate”, conclui.