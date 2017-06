Lisboa: €23 milhões para nova Câmara

O projeto de Fernando Medina para libertar o edifício dos Paços do Concelho de funções administrativas e concentrar na Praça do Município os gabinetes de vereadores que estão dispersos pela cidade já custou 23 milhões de euros em aquisição de edifícios. Conforme o Expresso avançou em primeira mão na edição do passado sábado, o edil de Lisboa quer abrir ao público o edifício dos Paços do Concelho, o que obriga a esvaziar os gabinetes de trabalho aí instalados, nomeadamente do presidente, vice-presidente e outros vereadores. Medina quer transferir esses gabinetes para outros edifícios da Praça do Município e aproveitar para juntar no centro da cidade todo o elenco da vereação.

Para transformar o edifício histórico da Câmara numa “sala de visitas” de Lisboa, e a Praça do Município numa espécie de “cidade administrativa”, a autarquia adquiriu ao longo de 2016 cinco imóveis, num investimento total de 23,3 milhões de euros.

De acordo com os dados fornecidos esta semana ao Expresso, o investimento mais vultuoso foi o edifício que vai do nº 25 ao nº 34 da Praça do Município, adquirido ao BPI por €10,4 milhões. O mesmo banco vendeu à autarquia outros dois edifícios contíguos, um na Praça do Município e outro no Largo de São Julião, por €2,9 milhões e €3,9 milhões respetivamente. Um imóvel em frente à Câmara, no lado poente da praça (nºs 8-13), custou 1,8 milhões, e outro, no Largo de São Julião, foi adquirido por €4,1 milhões.