O presidente do povo já tem retrato oficial... e não é de nenhum artista consagrado

A decisão é surpreendente e característica de um Presidente como Marcelo Rebelo de Sousa: o seu retrato oficial já está pintado e é de autoria de um desconhecido artista com atelier na rua do Almada, no Porto, a quem o PR foi hoje apresentado

Pintura por António Bessa

Na rua do Almada, no Porto, há um pintor muito fotografado por turistas. De dia ou à noite é possível vê-lo, através da grande vitrina do seu atelier, pintar retratos de figuras conhecidas. Uma delas, como não poderia deixar de ser, é Marcelo Rebelo de Sousa. Uma conhecida do Presidente da República, investigadora em Paris, falou-lhe das capacidades artísticas de Mestre António Bessa. O próprio pintor já tinha contactado os serviços da presidência a pedir para ser visitado numa pr´óxima visita ao Porto.

Hoje, como disse ao Expresso António Bessa, "o milagre aconteceu". Foi, insistiu, "um ato de magia" quando, de forma inesperada, sem o saber, lhe entrou porta dentro o Presidente da República. Queria ver o quadro já pintado há dois meses. Olhou. Gostou. Decidiu. O retrato seguirá para Lisboa e será, no final do mandato, oferecido à Galeria dos Presidentes.

O próprio Marcelo, à saída da exposição “O Foral do Porto 1517-2017. Marca de um rei.Imagem de uma cidade.”, acabou por afirmar que a escolha se justificara por Mestre Bessa ter apanhado muito bem o seu estilo. A obra foi construída, disse ao Expresso o pintor, a partir de duas fotografias do P.R. Ao longo de dois meses, Bessa dedicou-se àquele trabalho, como antes já se dedicara a pintar Rui Moreira, Pinto da Costa, Guilherme Pinto (recentemente falecido presidente da Câmara de Matosinhos) e José Artur Neves, presidente da Câmara Municipal de Arouca. Estes retratos foram apresentados no Museu do Futebol Clube do Porto.

Marcelo acha que Mestre Bessa o retratou "muito bem. Apanhou-me muito bem". Por sua vez, o pintor, realça a "simplicidade do presidente pintado no beiral de uma porta. Reflete bem a imagem do que ele é, um homem do povo". Sublinha ainda a naturalidade do P.R. e revela-se hoje um homem tomado por uma imensa felicidade porque o Presidente "gostou imenso".

António Bessa diz ter frequentado a Escola de Belas Artes. Hoje com 63 anos, está há mais de três décadas na rua do Almada, mas só desde há cinco está nesta espécie de montra. Ganhou uma visibilidade inimaginável e, acentua, graças à circunstância de aquela ser uma artéria muito frequentada por turistas, os seus trabalhos começam a estar espalhados um pouco por todo o mundo.