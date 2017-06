Comemorações oficiais do Dia de Portugal arrancaram no Porto

“É um Presidente à maneira. Mais nada.” Marcelo, Marcelo, Marcelo é o nome que grita a multidão q se acotovela ao longo da Avenida dos Aliados no Porto, no primeiro dia das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas.

Após o ato protocolar do içar da bandeira e do hino nacional, executado pela banda da Força Aérea, o Presidente da República está a passar revista a várias tendas e a um pequeno arsenal de todos os ramos da Força Aérea, enquanto a multidão entoa em alta voz “Marcelo, Marcelo, Marcelo”. É a euforia do costume perante o espanto dos turistas que não param de questionar quem é.

Ao longo dos Aliados, a visita às tropas é lenta, tal a ânsia dos populares em tocar Marcelo e registar o momento em fotos. Para saudar o Presidente muitos são os alunos de escolas básicas do Porto presentes na Avenida dos Aliados, estreita demais para tanta gente. “Ainda perco um”, lamenta-se Alexandra Costa, da Escola das Campinas, do agrupamento do Viso. José Soares, reformado, resume numa curta frase o sentimento geral: “É um Presidente à maneira”, mais nada.