Duplo direto vídeo: Educação no Parlamento, ex-diretor do FBI conta tudo nos EUA

É dia de debate quinzenal no Parlamento: o primeiro-ministro, António Costa, abriu a sessão na Assembleia da República com um discurso sobre “política de educação”, seguindo-se intervenções de todos os partidos, começando pelo PSD. Em simultâneo, nos EUA, o ex-diretor do FBI James Comey conta no Senado sobre os acontecimentos que envolveram a sua demissão e que pressionam a administração Trump. Estamos em direto: vídeo SIC Notícias, com a emissão a alternar entre os dois países