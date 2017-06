Filha de Krus Abecasis candidata às autárquicas pelo CDS

Raquel Abecasis afasta-se das suas funções como diretora-adjunta da Rádio Renascença para aceitar o convite dos centristas e candidatar-se nas listas do partido, como independente, para a Junta de Freguesia das Avenidas Novas, em Lisboa

A filha do ex-autarca de Lisboa Krus Abecasis e até aqui diretora-adjunta da Renascença, Raquel Abecasis, vai deixar o jornalismo para se candidatar como independente, nas listas do CDS, para a Junta de Freguesia das Avenidas Novas, em Lisboa, nas autárquicas de outubro, segundo está a ser avançado pelo site da rádio e do jornal “Sol”.

O Expresso sabe que Raquel Abecassis teve o seu último dia de trabalho na Renascença na sexta-feira passada.

Ao fim de 30 anos como jornalista, Abecasis irá entregar a sua carteira profissional para assumir uma candidatura que surge em sequência de um repto lançado pela líder centrista. “Foi um desafio que surgiu na primeira conversa que tive com a Assunção Cristas, na qual ela percebeu que isso não era uma coisa que eu tinha completamente afastada das minhas perspetivas”, afirma, em declarações à Renascença, em que indicou existir uma “probabilidade forte” de vir a filiar-se naquele que foi o partido do seu pai.

A futura candidata refere ainda esperar que este seja um primeiro passo para uma carreira política: “A política sempre teve uma atração sobre mim. Acontece que tinha uma profissão incompatível. Por isso, quando tomasse essa decisão, tinha de deixar de exercê-la."

Falecido em 1999, Nuno Kruz Abecasis foi presidente da Câmara de Lisboa entre 1980 e 1989. Em 1978 foi nomeado secretário de Estado das Indústrias Extrativas e Transformadoras num Governo de coligação PS-CDS. Foi ainda deputado da Assembleia da República por diversas vezes.