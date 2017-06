João Semedo renuncia à candidatura ao Porto por questões de saúde

João Semedo vai renunciar à candidatura à presidência da Câmara do Porto, devido a “motivos de saúde”, apurou o Expresso. O partido prepara-se para anunciar a sua substituição por João Teixeira Lopes, que já se candidatara à autarquia nas eleições de 2009.

Semedo irá contudo ser o primeiro candidato da lista do BE para Assembleia Municipal do Porto nas eleições de outubro, trocando com João Teixeira Lopes.

Atualmente com 65 anos, a candidatura de Semedo fora anunciada em março.

Em 2015, o ex-coordenador do BE renunciara ao seu mandato como deputado devido a um cancro da laringe, do qual entretanto se restabelecera.