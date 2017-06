Nuvens baixas obrigam Marcelo a regressar ao Pico e a atravessar de barco o canal

O plano era sair da ilha Graciosa para a Ilha do Faial, a sexta ilha que Marcelo visitará nos Açores. O nevoeiro impediu que pudesse aterrar no Faial. Por isso o Presidente da República teve de aterrar de volta na ilha do Pico, onde esteve durante a tarde de ontem e onde passou esta noite.

A ida para o Faial vai ser feita de barco, estando a chegada prevista para as 18h35 (mais uma hora em Lisboa).

Segundo o plano da visita oficial, Marcelo tinha uma visita ao departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores marcada para as 17h30 (18h30 em Lisboa), já na Horta, e um encontro com os líderes parlamentares dos Açores.

O Presidente passou a manhã deste domingo na Graciosa, onde almoçou com pescadores, e fez ainda uma visita à fábrica de queijadas da Graciosa.

Desde quinta-feira, Marcelo está nos Açores numa visita a sete ilhas. Para além do Faial, onde deverá chegar hoje de barco, falta ainda a ilha de São Jorge, terminando na terça-feira quando regressa a Lisboa.