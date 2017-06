Atentados de Londres: 12 pessoas detidas. Trump ataca Presidente da Câmara

A polícia de Londres anuciou que procedeu à detenção de 12 pessoas no leste da cidade no âmbito do inquérito sobre os ataques ontem na London Bridge e no Borough Market. Ao mesmo tempo estão em curso várias investigações.

Entretanto, o Presdeinte americano Donald Trump voltou a publicar um novo twit sobre os atentados, desta vez acusando o Presidente da Câmara de Londres, Sadik Kham, um britânico de origem paquistanesa, de não levra a sério a ameaça terrorista.

"Pelo menos sete mortos e 48 feridos num atentado terrorista e o presidente da Câmara de Londres diz que "não há razão para ficarmos alarmados", escreveu Donald Trump. Sadik Khan tinha no entanto condenado em termos muito fortes os ataques, designando-os nomeadamente como "atos bárbaros".

Anteriormente, o Presidente americano já tinha escrito outros twits sobre os ataques, dizendo que "devemos deixar de ser politicamente corretos e pormo-nos ao trabalho para a segurança dos nossos. Se não formos espertos, isto só piorará".

"Repararam que não temos tido um debate sobre as armas neste momento?", concluiu Trump, explicando: "é porque eles utilizaram facas e um camião!"