PS diz que deputada com negócios na hotelaria “não foi consultada” na proposta sobre alojamento local

“A deputada Hortense Martins não foi consultada nesta proposta sobre alojamento local.” Quem o garante é o Partido Socialista, em comunicado enviado ao Expresso, como resposta a uma notícia publicada esta sexta-feira pelo “Jornal Económico”.

O jornal aponta conflitos de interesse e incompatibilidades na elaboração da iniciativa legislativa do Governo para o alojamento local, pelo facto de a deputada socialista ter negócios na área hoteleira. Além de coordenadora do Grupo de Trabalho do Turismo (que, segundo o mesmo jornal, elaborou a proposta sobre o alojamento local), Hortense Martins tem uma participação acionista na Investel - Investimentos Hoteleiros, empresa que poderia eventualmente vir a beneficiar com as alterações à regulamentação do alojamento local.

Mas o PS sublinha que, além de Hortense Martins não ter sido consultada, a proposta não foi elaborada no seio do Grupo de Trabalho do Turismo. “O Grupo de Trabalho do Turismo, a que pertence a referida deputada, é uma estrutura da Comissão de Economia da Assembleia da República, que envolve deputados dos vários partidos com representação parlamentar, pelo que não caberia neste fórum a discussão de uma proposta do PS, na génese da sua elaboração.”

A elaboração do projeto de lei para alterar a lei do alojamento local ficou a cargo dos deputados e vices-presidentes de bancada, Carlos Pereira e Filipe Neto Brandão. A proposta já deu entrada na Assembleia da República, onde será discutida e votada, podendo vir a ser eventualmente discutida na especialidade no âmbito da Comissão de Economia e Grupo de Trabalho do Turismo.

Sobre as críticas levantadas pela oposição, o grupo parlamentar do PS esclarece que o projeto de lei “nada tem de inapropriado e muito menos de inoportuno”. E acrescenta que este se limita “a dar eco ao entendimento, expresso por vários tribunais, de que o alojamento loval não integra o conceito de uso habitacional”.