Um gorro, queijos e selfies: a visita-relâmpago de Marcelo ao Corvo

Não há muita gente que saiba fazer as boinas do Corvo, uma das duas únicas peças de artesanato da ilha mais pequena de toda a região autónoma dos Açores. São de lã, normalmente azul, e com uma barra branca e um pompom no cimo. Pouco depois de o Presidente da República ter chegado à única escola do Corvo, foi essa a prenda que lhe deram em mãos. Lá dentro Marcelo leu as suas iniciais bordadas. "Não há quem me possa roubar o gorro", disse satisfeito o Presidente da República.

A visita à Escola Básica e Secundária Mouzinho da Silveira, onde esperavam por ele alunos, professores, pais e outros habitantes, aconteceu no primeiro dia da visita oficial de Marcelo Rebelo de Sousa aos Açores. A ilha do Corvo, onde atualmente vivem 430 pessoas, foi a primeira da lista de sete ilhas que o Presidente irá visitar ao longo de seis dias de viagem. "Começámos simbolicamente pelo Corvo", disse Marcelo, no momento em que fez declarações aos jornalistas, juntamente com o presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro.

"Passada larga"

Jose Carlos Carvalho

O avião militar aterrou às 15h no Corvo (16h em Lisboa) e durante três horas, Marcelo só parou para ter um encontro a sós com Vasco Cordeiro, a seguir ao qual falaram aos jornalistas. O tempo restante, de um total de três horas no Corvo, foi sempre em grande velocidade, acompanhado por quem o conseguia seguir. "A passada dele é larga", ouviu-se assim que o Presidente arrancou, sob um dia de sol e calor.

Depois de ter sido recebido na pequena e estreita aerogare, Marcelo ouviu o hino dos Açores e o hino nacional tocado pela banda filarmónica do Corvo, já depois de ter cumprimentado quem o veio receber, como o representante da República para a Região Autónoma dos Açores, Pedro Catarino, e a presidente da Assembleia Regional, Ana Luísa Luís. O presidente tirou a "primeira selfie do Corvo" assim que saiu da pista e seguiu em passo acelerado pelo "emaranhado de ruas" da vila, como o próprio as descreveu.

José carlos carvalho

53 alunos na única escola

Na varanda da escola lia-se "Bem-vindo, Sr. Presidente", escrito por cima das duas bandeiras - a dos Açores e de Portugal. Há já algumas semanas que a escola preparava a vinda de Marcelo. Os alunos cantaram e tocaram flauta, enquanto Marcelo lhes acenava e se embalava ao som da música.

A diretora que está à frente da escola há 10 anos, Deolinda Estevão, conta que ali estudam 53 alunos - do 1.º ano ao 12.º ano. Se no primeiro ciclo, a única escola da ilha tem 15 alunos, há cursos do secundário que têm apenas um. "O número de alunos tem crescido e teve a ver com a expansão do secundário. Desde 2011 que temos conseguido fixar aqui mais alunos. Antes disso, uma grande parte abandonava a escola", descreve.

José Carlos Carvalho

Segundo Vasco Cordeiro, no encontro a sós que teve com Marcelo fez-lhe uma espécie de retrato dos Açores, falando dos pontos que o deixam satisfeito e os "desafios" que a região tem pela frente, como a situação do sector agrícola e das pescas. Falou também do "reforço de autonomia" que está ser discutido no Parlamento, assim como lhe chamou a atenção para a situação da Base das Lajes. Marcelo reforçou a "proximidade" como um ponto central da viagem, sendo melhor sair do que "ficar fechado em Belém".

Marcelo seguiu do Corvo para a ilha das Flores, em avião militar, onde continuará a sua visita. Ainda antes de partir, recebeu ainda um queijo e uma fechadura de madeira - a segunda das únicas peças de artesanato do Corvo.

Pela frente tem ainda as ilhas do Pico, Graciosa, Faial e São Jorge, que visitará até terça-feira da próxima semana.