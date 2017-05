Distrital do PSD-Lisboa e cinco concelhias vão a votos... mas concelhia de Lisboa vai continuar sem líder

É a guerra no PSD de Lisboa. Pedro Pinto marcou eleições para a distrital, onde a direção vai acabar o mandato em junho, e para cinco concelhias do distrito. Mas não marcou para a concelhia de Lisboa, sem presidente há mais de um mês. Pinto diz que não recebeu pedido nenhum; Rodrigo Gonçalves, presidente da concelhia em exercício, desmente-o e acusa direção de querer calar os críticos de Passos

As convocatórias saíram esta quarta-feira no Povo Livre, o órgão oficial do PSD: no dia 1 de julho, haverá eleições para escolher a nova direção da distrital de Lisboa, cujo atual líder, Miguel Pinto Luz, termina o mandato a 20 de junho. No mesmo dia haverá eleições para outras cinco concelhias do distrito: Amadora, Cascais, Mafra, Odivelas e Vila Franca de Xira. Porém, não foram marcadas eleições para a concelhia de Lisboa, que está sem líder há mais de um mês.

A 20 de abril, Mauro Xavier, então presidente da concelhia de Lisboa do PSD, anunciou a sua demissão, na sequência da escolha de Teresa Leal Coelho como candidata do partido à câmara da capital - e em protesto por a candidata nunca ter comunicado com os responsáveis concelhios. Desde então, a concelhia de Lisboa, uma das mais importantes do PSD, está a ferro e fogo. Rodrigo Gonçalves, o "vice" de Mauro Xavier, ficou como líder interino e tornou público o pedido para que a distrital marcasse eleições o mais depressa possível. O pedido não foi aceite na altura, nem agora.

Pinto diz, Gonçalves desmente

Pedro Pinto, presidente da mesa da distrital de Lisboa, a quem compete a convocação dos atos eleitorais, diz ao Expresso que tomou a decisão de marcar as eleições na distrital, porque o líder, Pinto Luz, lhe manifestou a indisponibilidade para continuar em funções até às autárquicas, mas recusa responsabilidades em relação às eleições nas concelhias: "Quem pede a convocação de eleições são as concelhias, e eu marco. As que quiseram, pediram, as que não pediram, não me compete a mim marcar", explicou ao Expresso, acrescentando que não lhe chegou qualquer pedido formal da concelhia de Lisboa. Quanto às declarações de Rodrigo Gonçalves, Pedro Pinto diz que não chegam: "Não é uma pessoa que manda, é um órgão, a direção da concelhia" - e esse pedido, diz, nunca lhe chegou.

Nem o facto de Lisboa estar sem direção há mais de um mês, à beira de eleições autárquicas, chegou para precipitar eleições. Por outro lado, caiu em saco roto a recomendação do Conselho Nacional do PSD para que as estruturas locais não fizessem eleições internas entre abril e as eleições autárquicas - é essa a tradição do PSD, fazer esticar mandatos que acabam perto de eleições, adiando as escolhas internas para depois do ato eleitoral. Não é isso que vai acontecer na distrital de Lisboa, nem nas cinco concelhias referidas. Mas é isso que vai acontecer na concelhia de Lisboa.

Dois pesos e duas medidas, diz presidente interino

Rodrigo Gonçalves, que formalmente se mantém como presidente interino da concelhia, pois nunca foi escolhido outro substituto de Mauro Xavier pelo plenário de militantes da concelhia, desmente, ao Expresso, a versão de Pedro Pinto. "Enviei para a mesa da concelhia, e para o secretário-geral do PSD, há mais de um mês, o pedido para a marcação urgente de eleições em Lisboa. Ao abrigo dos estatutos, mesmo demissionário, um órgão só cessa funções quando é substituído", lembra o responsável local do PSD.

A esse pedido de eleições, feito por escrito em abril, "responderam-me na altura que era inconveniente, porque geraria instabilidade tão perto das eleições autárquicas", conta Gonçalves. Que agora questiona: "Então, e na distrital, não gera instabilidade? Nas outras cinco concelhias, não gera instabilidade?"

Rodrigo Gonçalves relaciona estes dois pesos e duas medidas com o facto de se ter tornado um dos grandes críticos internos de Pedro Passos Coelho, depois de ter sido, ao longo de anos, um dos seus apoios dentro da máquina do PSD. Em dezembro, causou impacto um jantar que juntou mais de mil pessoas, durante o qual Gonçalves desafiou Passos a candidatar-se à câmara de Lisboa, perante o arrastar do processo de escolha de um candidato.

O líder interino do PSD-Lisboa é conhecido por ser um dos grandes "caciques" locais do partido, com controlo de cerca de 600 votos em eleições internas. Depois da demissão de Mauro Xavier, assumiu que se quer candidatar à concelhia de Lisboa, com todo o peso interno que esse cargo representa. E relaciona o boicote às eleições na estrutura com a tentativa de o impedir de conquistar, de facto, essa concelhia.

"Atropelo dos estatutos"

"O atropelo dos estatutos tem sido permanente", acusa. "Acredito, e é evidente para toda a gente, que está em causa uma estratégia que pretende segurar o apoio a Passos Coelho em Lisboa depois das autárquicas", denuncia o responsável social-democrata.

Para se perceber melhor esta acusação, convém lembrar que Pedro Pinto, que marcou as eleições, é há décadas amigo e colaborador muito próximo de Pedro Passos Coelho, com quem chegou a ser vice-presidente do PSD. Mais: Pinto já assumiu que será candidato à liderança da distrital de Lisboa - uma candidatura que os críticos de Passos relacionam com a tentativa de controlar, desde já, uma distrital que será determinante para o futuro do PSD depois das eleições autárquicas.

Gonçalves, que é membro do Concelho Nacional do PSD, eleito há um ano na lista proposta por Passos, não tem dúvidas: "àqueles que são críticos da atual distrital, e eventualmente críticos de Pedro Passos Coelho, tudo se faz para os calar, até atropelar os estatutos do partido. Fazem em cada caso a interpretação mais conveniente. Este não é o PPD-PSD que conheci e pelo qual me vou continuar a bater", garante.